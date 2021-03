La película “Flow Calle” tendrá su propia producción musical exclusiva y original

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante un encuentro realizado con la prensa dominicana celebrado en Caribbean Cinemas VIP de Downtown Center, los productores de la película dieron detalles de lo que será la música en la producción que actualmente continúa su rodaje en el país, y revelaron que el filme tendrá su propia producción musical exclusiva y original.

En la actividad estuvieron presentes Cory, Lenny Tavárez, Jay Wheeler, Musicólogo, Kiko El Crazy, Dj Nelson y Riccardo Bardellino, donde explicaron detalles sobre la producción musical que se realizará exclusivamente para la película, además de sus roles en la cinta y otros detalles de su participación.

Durante el encuentro se dio la bienvenida al país al cantante Jay Wheeler quien llegó a RD para grabar sus escenas en la película. Bautizado por sus fans como “La Voz Favorita”, se ha posicionado como uno de los nuevos exponentes de música urbana más populares en la actualidad, destacándose por su voz melodiosa y versátil.

La película contará con el legendario productor boricua DJ Nelson, uno de los pioneros del reggaetón, y quien ha aportado de manera significativa al desarrollo y popularidad de este género, a lo largo de 29 años de carrera musical, fundó su propio sello discográfico Flow Music, produciendo decenas de éxitos musicales, además de colaborar con importantes figuras del género urbano como: Daddy Yankee, Tego Calderón, Nicky Jam, y muchos más.

“Desde hace rato estaba esperando el chance. Mi papel es el de Jason, el enamorado de Clarissa Molina. Hace dos años en los Billboards, Riccardo me dijo que me quería en una película y me siento agradecido con Zumaya y Frank por darme la oportunidad actuando en algo que no sea en la vida real”, expresó el cantante y compositor Lenny Tavárez.

Para el representante del género urbano dominicano, Musicólogo manifestó: “Me siento contento porque es algo nuevo para mí, agradecido todos los muchachos, nos llevamos super bien en realidad. Me siento feliz y contento”.

“Mi papel es Steven, el manager del artista. Para mí es una bonita experiencia, creo que después de la música seré actor. Creo que Flow Calle marcará un antes y un después en el cine dominicano, estoy bien agradecido de ser parte de este proyecto”, comentó Kiko El Crazy.

De su lado, sobre su participación en “Flow Calle”, la cantante Cory expresó: “Estoy super feliz, República Dominicana los amo. En realidad, el sacrificio que he tenido que hacer es salir de mi zona de confort, se van a dar cuenta en la película, pero ahí los dejo”.

“Estoy muy contento de estar aquí, esta es mi primera vez en RD, me han hablado muy bonito de aquí y obviamente no se equivocaron. Yo llevo simplemente horas y estoy super enamorado de este lugar, la gente es muy bonita, tengo un rol muy especial, siempre soñé con estar en el cine también”, adelantó Jay Wheeler, quien tendrá el rol de Javi en la película.

De su lado Dj Nelson explicó: “Mi participación es musical, cuento con un equipo de productores grande, tomamos este proyecto bien en serio. Varios días después de involucrarnos, estábamos en Miami trabajando con Farina, es una muchacha bien creativa. Todos aquí venimos del barrio, yo salí del barrio, y yo tengo un lema que dice que el reguetón salva vida y a mí me salvó la mía, porque yo estoy aquí”.

“Es un privilegio enorme de mi parte, yo vengo del Hip Hop del Freestyle, nos hemos tomado muy a pecho el tema de la música. Yo vengo muy ambicioso, con Flow Calle que viene con un álbum, sueño con ganar premios tanto en el cine como en la música, ojalá un Grammy, algo así. Hemos trabajado muy duro para tener este equipo, nada pasa por suerte y todo el que está aquí es digno de estar y para mí es un privilegio”, argumentó el productor general del filme, Riccardo Bardellino.

Zumaya Cordero, en representación de Caribbean Films productores ejecutivos de “Flow Calle”, comentó: “Desde el inicio queríamos que los personajes se parecieran a los artistas y tener una representación de la música que fuera para diferentes públicos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. El tema principal de la película es una producción original de Farina y DJ Nelson, y el mismo contará con un remix el cual ya se está grabando”.

La producción musical tendrá más de ocho temas inéditos, escritos por Farina, Zion, Melymel y Musicólogo, con música original de Dj Nelson, Nico, y el reconocido productor puertorriqueño Master Chris, con más de 20 años de exitosa carrera.