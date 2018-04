Pensaba en la importancia de la felicidad y en lo irónica que es la vida en quienes solo piensan en las calamidades en lugar de echarlas al zafacón.

No hay nada más tedioso que vivir pensando en las calamidades, en lugar de recordar que estas son del tamaño a que las quiera llevar y lo mejor es olvidarlas.

La felicidad es contrapuesta a la calamidad. Hay personas con dinero en abundancia y son infelices. Y hay infortunados, en términos económicos, que no cambian su tranquilidad por todo el dinero que puede cambiar su sosiego.

En fin, ser feliz no es tener un saco de dinero. La felicidad espiritual no se vende en botica porque es algo muy intrínseco en cada ser humano.

¿El dinero es malo? No. Pero en la vida todo no es dinero y no siempre sirve para salvar de una enfermedad catastrófica o de cualquier imprevisto que pareciere insulso.

A propósito de lo anterior, encontré el blog picoactiva.com que se refiere al tema, el que copio de ese portal que no conocía, por considerarlo de interés. Ahí va.

Frases y pensamientos para crear tu propia felicidad

No sé ni cómo ni cuándo ni dónde, pero si va a ser, será en su momento… y será hermoso.

Sólo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Epicteto

La felicidad no es algo confeccionado. Viene de tus propias acciones. Dalai Lama

La felicidad depende de nosotros mismos. Aristóteles

Por cada minuto estás enojado, pierdes sesenta segundos de felicidad. Ralph Waldo Emerson

Tendemos a olvidar que la felicidad no viene como resultado de obtener algo que no tenemos, sino más bien de reconocer y apreciar lo que tenemos. Frederick Keonig

El éxito es conseguir lo que se quiere… La felicidad es querer lo que obtienes. Dale Carnegie

La humanidad no nos pide ser felices. Simplemente nos pide ser brillantes en su nombre. Orson Scott Card, El juego de Ender

La alegría de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio

La felicidad compensa en altura lo que le falta en longitud. Robert Frost

El amor es la condición en que la felicidad de otra persona es esencial para ti. Robert A. Heinlein

Las personas suelen ser tan felices como hacen que lo sean sus mentes. Abraham Lincoln

Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse de ella. Seneca

La felicidad es un accidente de la naturaleza, un hermoso e impecable accidente. Pat Conroy

Algunos causan felicidad dondequiera que vayan; los demás cada vez que se van. Oscar Wilde

Perder el tiempo que disfruto no es tiempo perdido. Marta Troly

La felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Aristóteles

Los niños son felices porque no tienen un archivo en sus mentes llamado “todas las cosas que podrían salir mal”. Marianne Williamson

Es tan difícil de olvidar el dolor, pero es aún más difícil de recordar la dulzura. No tenemos ninguna cicatriz para mostrar la felicidad. Aprendemos tan poco de la paz. Chuck Palahniuk

El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás haciendo, tendrás éxito. Herman Cain

La gente feliz planifica acciones, no los resultados del plan. Dennis Waitley

El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el valor. Carrie Jones

La felicidad no está en la mera posesión de dinero; Se encuentra en la alegría del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. Franklin D. Roosevelt

La felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que conozco. Ernest Hemingway

Escuché una vez una definición: La felicidad es salud y mala memoria ¡Ojalá lo hubiera oído antes!, porque es muy cierto. Audrey Hepburn.

13-04-2018

Relacionado