La Batalla de la Fe realiza cena de gala como parte de la celebración de su 60 aniversario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación Radial y Misionera “La Batalla de la Fe Inc.», realizó una cena de gala que se enmarcan en el calendario de actividades de la celebración de su 60 aniversario.

Fundada en julio de 1963 por el Pastor Ezequiel Molina Rosario, esta destacada organización cristiana ha dejado una huella indeleble en la nación dominicana a través de su dedicación y entrega en la difusión del mensaje de fe y esperanza.

La actividad inició con la oración de invocación que estuvo a cargo de Josué Ceballos, quien dio lectura a Éxodo 33:12-17, logrando motivar a todos los allí presentes sobre la importancia de ser guiados y acompañados por Dios a cada paso del camino.

Mientras que Ezequiel Molina Sánchez en las palabras de apertura al evento habló sobre todo lo vivido en estos 60 años de esa organización cristiana y como Dios los ha guiado, resaltando todo lo que falta por lograr.

“Nosotros queremos más medios de comunicación, queremos más cosas para proclamar el evangelio, porque cuando La Batalla de la Fe inicio, y mi padre lo va a corroborar probablemente más tarde, el tema era proclamar el evangelio por un medio masivo que se imponía en la sociedad. Y siendo yo un niño recuerdo que íbamos a una tienda que había en la avenida Mella con Palo Hincado, Polanco Radio. Y mi papá compraba radios de 7 peso para regalarlos a los oyentes para que pudieran sintonizar La Batalla de la Fe. Es una anécdota que yo la recuerdo perfectamente y se usó la radio precisamente para poder proclamar el evangelio y que el evangelio llegara a mucha gente”, recordó.

“Nosotros no queremos ir a ningún lado sin la presencia de Dios, los próximos años por venir no sabemos que nos traerán, pero estamos en las manos de Dios. Y seguiremos conquistando territorios, seguiremos alcanzando millares con el mensaje del evangelio y nuestro compromiso es que la llama de la fe en Cristo no se apague en la República Dominicana y en el mundo donde podamos alcanzarlos. Que Dios los bendiga”.

La actividad que se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza contó con la presencia de líderes de la comunidad de fe, políticos y de la sociedad civil, que reconocen en esta organización religiosa su interés por llevar la palabra de Dios a cada rincón del país, transmitiendo fe, esperanza y consuelo en momentos de dificultad.

El pastor Ezequiel Molina Sánchez realizó un reconocimiento a todos los gobiernos que durante estos años han respaldado el ministerio, haciendo mención del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, por otorgar la frecuencia 105.5 en La Romana, Danilo Medina la 92.9 FM en Barahona y SJM, Leonel Fernández la 1200 AM en SD, quién estaba presente y al recibir el reconocimiento compartió con todo los asistentes unas palabras de agradecimiento.

El ministerio también reconoció el gran apoyo que reciben del gobierno actual, encabezado por el presidente Luis Abinader y entregó el mismo al pastor Dío Astacio, quién ostentó la representación del mandatario y pronunció unas palabras de agradecimiento en su nombre.

El Pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente, fundador y líder de «La Batalla de la Fe», expresó su gratitud a Dios por la oportunidad de servir a la nación dominicana durante seis décadas, y manifestó su alegría por el impacto positivo que ha tenido el ministerio evangélico en la vida de tantas personas.

«Este aniversario es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de nuestro compromiso de seguir difundiendo el mensaje de amor, fe y esperanza a través de los medios de comunicación y eventos congregacionales», afirmó.

Dijo, además, que La Batalla de la Fe, en sus 60 años se ha mantenido al lado del pueblo dominicano en la búsqueda constante del mejor futuro para todos, asumiendo postura y brindando ayuda a quienes más lo necesitan.

Durante la actividad, se hizo mención de algunos de los colaboradores que durante estos 60 años han sido aliados desde sus inicios, algunos de los mencionados ya han partido con el Señor, por lo que este fue un emotivo momento del evento.

El pastor Ezequiel Molina Rosario, aprovecho la ocasión para poner en circulación sus nuevos libros; Memorias de un Ministerio, edición 60 aniversario, y el Predicador Efectivo. Molina Rosario realizó un resumen del camino recorrido en estas seis décadas, del apoyo que siempre han recibido y de las batallas que han tenido que librar para llegar hasta aquí.

Como cierre de esta cena de gala se realizó un concierto con el pastor Rene González, quien deleitó a la audiencia con un amplio repertorio de sus grandes éxitos acompañado de la banda en vivo de la Iglesia Mahanain.

Las actividades conmemorativas del 60 Aniversario del Ministerio Evangélico «La Batalla de la Fe» incluyen una serie de eventos especiales, entre los que se destaca una peregrinación a Tierra Santa, (realizada hace apenas unas semanas), un culto de acción de gracias este domingo 2 de julio en el auditorio Mahanaim, ubicado en la av. Charles de Gaulle en Santo Domingo Norte, y el acostumbrado “Batallatón” a realizarse desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de julio a través de una cadena de radio y televisión encabezada por los medios del ministerio (Radio Ven, Cielo TV y las plataformas digitales)

Para más información sobre las demás actividades conmemorativas del 60 Aniversario del Ministerio Evangélico «La Batalla de la Fe», visite nuestro sitio web www.labatalladelafe.org

Relacionado