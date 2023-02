Kelly Olynyk se encuentra en la lista de objetivos de Boston

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Boston Celtics presentan el mejor récord de la liga (37-15) pero eso no significa que la organización no esté estudiando todas las posibilidades que les ofrece el ‘mercado de invierno’. En efecto, no es ninguna sorpresa que la franquicia de Massachussets está buscando un último refuerzo para su juego interior antes del ‘trade deadline’ del 9 de febrero.

Varios reportes han señalado a Jakob Poeltl pero la gerencia de los Celtics baraja más nombres. Entre ellos se encontraría el actual jugador de los Utah Jazz, Kelly Olynyk, de acuerdo con el periodista de Heavy, Steve Bulpett.

Olynyk ya defendió la camiseta de los Celtics durante sus cuatro primeras temporadas como profesional. Ahora, el interior, de 31 años, es uno de los jugadores de los Jazz que más rumores comerciales ha copado en las últimas semanas. De hecho, otro de sus ex-equipos, los Miami Heat, también estarían siguiendo de cerca su situación.

En los 41 partidos que ha disputado esta temporada, Olynyk promedia unos números de 11,7 puntos, 4,9 rebotes, 3,2 asistencias, 1,0 robo y 28,0 minutos.

Relacionado