Joven abusada y agredida: “Lo más difícil fue hacerme la muerta mientras recibía los machetazos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Lo más difícil fue hacerme la muerta mientras recibía los machetazos”, narró una joven de 17 años, quien fue abusada y herida a machetazos por un hombre, en un hecho registrado en Cambita Garabitos, San Cristóbal.

La adolescente contó que su verdugo utilizó la mentira de que un hermano de ella la estaba solicitando en su casa, entonces cuando esta subió al motor de este hombre nunca llegaron a su residencia, sin que este se dirigió hacia unos matorrales para perpetrar el delito.

“Cuando íbamos en el motor y le pasamos por el frente a mi casa le dije párate y déjame aquí, pero él dijo que tenía que buscar un dinero. Luego entró por una callecita con dirección a unos terrenos solitarios, y en ese momento me lancé del motor y nos caímos juntos y fue ahí donde le vi el machete con el que me amenazó para que no intentara hacer algún ruido o movimiento”, reveló.

La joven de 17 años, confesó que su agresor, arrestado e identificado como Dani Casilla Ramírez, la torturó y abusó de ella desde la 7:00 de la noche hasta las 3:00 de la mañana de ese día.