Informe de Deloitte sobre sostenibilidad de los CxO 2023

En medio de la incertidumbre global, la mayoría de las organizaciones aumentaron sus inversiones en sostenibilidad durante el año pasado

75% de los CxO comentaron que las organizaciones aumentaron sus inversiones en sostenibilidad durante el último año; casi 20% de ellos dijeron que el aumento fue «significativo».

Casi todos los encuestados indicaron que los efectos del cambio climático han afectado a sus organizaciones de alguna manera durante el último año, y 82% de los CxO reportaron afectaciones personales.

Los CxO señalaron a la dificultad para medir el impacto ambiental y al costo de los esfuerzos de sostenibilidad como barreras clave para la acción climática.

Enero 2023. Nuestro Informe de Sostenibilidad de los CxO 2023: Acelerando la transición verde, revela que, en medio de la incertidumbre global, los líderes empresariales de nivel C, que son los líderes más importantes e influyentes dentro de la organización (o CxO), ven al cambio climático como una prioridad para sus organizaciones.

Cuando se les pidió clasificar los problemas más apremiantes para sus empresas, muchos CxO calificaron el cambio climático como uno de los «tres problemas principales», por delante de otros siete, incluida la innovación, la competencia por el talento y los desafíos de la cadena de suministro (de hecho, solo las perspectivas económicas se posicionaron ligeramente más arriba).

Además, 75% de los CxO señaló que sus organizaciones aumentaron sus inversiones en el área de sostenibilidad durante el último año, y casi 20% de ellos calificaron este aumento de «significativo».

Deloitte retomó investigaciones anteriores y encuestó a más de 2,000 CxO en 24 países, evaluando las preocupaciones y acciones de los líderes empresariales sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Nuestro informe también identifica recomendaciones clave para que las organizaciones ayuden a cerrar la brecha entre la ambición y el impacto, a fin de acelerar el progreso hacia una economía baja en carbono.

En palabras de Joe Ucuzoglu, CEO de Deloitte Global, “en un año de continua incertidumbre, interrupción y desafíos comerciales competitivos, los líderes empresariales clasificaron el cambio climático como un tema principal”. “El camino hacia un futuro más sostenible llevará tiempo, requerirá inversión empresarial y estará impulsado por tecnologías nuevas e innovadoras, así como enfoques creativos. Es prometedor ver que los líderes C-suite están haciendo de la sostenibilidad una prioridad y aumentando sus inversiones para ayudar a liderar el camino”, precisó.

El optimismo perdura, a pesar de la mayor preocupación por el impacto climático

Casi todos los CxO encuestados afirmaron que, durante el último año, su organización ha sentido los impactos del cambio climático. Los CxO señalaron a la «escasez de recursos/costo de los recursos» como el problema principal que ya afecta a sus empresas (46%), mientras que 45% destacó «los cambios en los patrones de consumo o las preferencias relacionadas con el cambio climático» y 43%, la «regulación de las emisiones».

Además, alrededor de un tercio de los ejecutivos dijo que el cambio climático está afectando negativamente la salud física (37%) y mental (32%) de sus colaboradores. Además del impacto en sus negocios y partes interesadas, 82% de los ejecutivos dijo haberse visto afectado personalmente por los eventos climáticos durante el año pasado, siendo el calor extremo el problema citado con más frecuencia, y 62% aseguró sentirse preocupado por el cambio climático todo o la mayor parte del tiempo.

A pesar de estas preocupaciones, 78% de los líderes son «algo» o «extremadamente» optimistas de que el mundo tomará las medidas necesarias para evitar los peores efectos del cambio climático, y 84% estuvo de acuerdo/muy de acuerdo en que se puede lograr el crecimiento económico mundial al mismo tiempo que se alcanzan los objetivos relacionados con el cambio climático.

Satisfacer las crecientes demandas de las partes interesadas

La encuesta de Deloitte encontró que las organizaciones sienten una gran presión para actuar sobre el cambio climático por parte de sus grupos de interés. 68% de los CxO dijo sentir un grado de presión de grande a moderado de cada uno de los siguientes grupos: miembros de la junta y gerencia, reguladores y gobierno, y consumidores y clientes. Las organizaciones también sienten presión por parte de sus accionistas e inversores (66%), colaboradores (64%) y sociedad civil (64%).

El activismo de los colaboradores de las empresas por atender asuntos climáticos está impulsando una mayor acción: más de la mitad de los CxO dijo que esto llevó a sus organizaciones a aumentar las acciones de sostenibilidad durante el último año; y 24% señaló que el activismo de sus empleados condujo a un aumento «significativo» de acción. La regulación también influyó: 65% de los CxO reveló que el cambiante entorno regulatorio llevó a sus organizaciones a aumentar la acción climática durante el último año.

De acuerdo con el informe del año pasado, los CxO eligieron el reconocimiento y la reputación de la marca, la satisfacción del cliente, y la moral y el bienestar de sus colaboradores como tres de los cuatro principales beneficios de los esfuerzos de sostenibilidad de sus empresas, lo que sugiere que muchos CxO ven a las acciones climáticas como una forma de fortalecer las relaciones con las partes interesadas. Los beneficios con la calificación más baja (todos financieros) sugieren que los CxO continúan teniendo dificultades para definir las oportunidades financieras a largo plazo que ofrecen las medidas de sostenibilidad.

La acción climática continúa, pero los desafíos persisten

Las organizaciones están tomando acciones: 59% está utilizando materiales más sostenibles, el mismo porcentaje está aumentando la eficiencia en el uso de la energía, 50% está capacitando a sus empleados sobre el cambio climático y 49 % está desarrollando nuevos productos o servicios amigables con el clima. También están intensificando los esfuerzos de adaptación climática: 43% está actualizando o reubicando sus instalaciones para hacerlas más resistentes al cambio climático; 40% está comprando cobertura de seguro contra riesgos climáticos extremos; y 36% ha ofrecido y ofrece asistencia financiera a los empleados que se han visto afectados por condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, como se vio el año pasado, es menos probable que las empresas implementen acciones que demuestren que han integrado las consideraciones climáticas en sus culturas y que tienen la aceptación y la influencia del líder senior para lograr una transformación significativa. Por ejemplo, 21% de los CxO indicaron que sus organizaciones no tienen planes para vincular la compensación de los líderes senior con el desempeño de la sostenibilidad ambiental, y 30 % dijo que no tienen planes para presionar al gobierno a favor de iniciativas climáticas.

Además, cuando se les preguntó qué tan serios son ciertos grupos para abordar el cambio climático, solo 29% de los CxO consideró que el sector privado es «muy» serio. Por otro lado, casi una cuarta parte de los CxO señaló como una de las principales barreras para aumentar la acción climática a la dificultad de medir el impacto ambiental de sus organizaciones, y casi una quinta parte mencionó el costo y el enfoque en los problemas a corto plazo como barreras.

Y aunque muchas organizaciones están preocupadas por una «transición justa» –que busca garantizar que los beneficios sustanciales de la transición a una economía baja en carbono sean compartidos ampliamente y generen un apoyo para a aquellos que pueden perder económicamente–, la priorización de este tema varía considerablemente según la región y el país. La región de Asia Pacífico está especialmente enfocada en una transición justa, mientras que algunos países europeos y los EE.UU. tienen menos probabilidades de ver este tema como una prioridad.

Recomendaciones para acelerar la transición ‘verde’

La encuesta 2023 de Deloitte muestra que los CxO creen que tanto sus organizaciones como la economía global pueden seguir creciendo, mientras alcanzan los objetivos climáticos y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Tomando esto consideración, ¿cómo pueden, entonces, las empresas ayudar a cerrar la brecha entre la ambición y el impacto, romper las barreras para lograr una mayor acción, y comenzar a equilibrar los costos a corto plazo que tienen las iniciativas climáticas con los beneficios a largo plazo?

Nuestro estudio ofrece varias recomendaciones para ayudar a los CxO a comenzar este proceso, incluida la incorporación de objetivos climáticos en la estrategia y el propósito general de su negocio, generando confianza mediante la adopción de medidas climáticas creíbles, empoderando a su Consejo, alentando la acción de las partes interesadas, invirtiendo en las tecnologías de hoy (y de mañana) y colaborando para impulsar el cambio a nivel sistemático.

Para conocer más detalle de estas recomendaciones y obtener más información sobre el Informe de Sostenibilidad de los CxO 2023 de Deloitte, les invitamos a consultar la versión completa del informe.

Acerca del informe de Sostenibilidad de los CxO 2023

El Informe de Sostenibilidad de los CxO 2023 se basa en una encuesta a 2,016 ejecutivos de nivel C. La encuesta, realizada por KS&R Inc. y Deloitte, durante septiembre y octubre de 2022, se realizó en 24 países: 48% de Europa/Medio Oriente/Sudáfrica; 28% de América; y 24% de Asia-Pacífico.

Todos los principales sectores industriales estaban representados en la muestra. Además, KS&R y Deloitte realizaron entrevistas individuales seleccionadas con líderes mundiales de la industria.

