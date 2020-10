Una cosa es la existencia del conflicto social y otra es el mal manejo de este. No debe caber duda, no se trata de lo mismo: una cosa es el conflicto social en sí mismo y otra el manejo inadecuado del mismo. Las acciones de un gobierno, o del Estado en abstracto, le pueden generar aceptación o no en sectores la población, en una clase o fracción de clase social o capa social, ya sea que sienta simpatía o animadversión con dicha acción. En el primer caso contribuiría al gobierno a mantenerse en la dirección del Estado sin mayores problemas, pero en el segundo caso es un indicio del conflicto social, puede ser que conlleve el manejo inadecuado de las relaciones del Estado con un sector o con una porción de una clase social determinada.

Verbigracia, el no otorgarle una pensión de 7,500 pesos a los trabajadores que, desde hace un tiempo, vendían su fuerza de trabajo en el corte de la caña en los ingenios, una pensión que por años vienen reclamando es algo que resulta criminal. Sin embargo, desde la lógica del empresariado lo que importa es su ganancia. A la burguesía lo que le importa es su ganancia, no la suerte del trabajador. Es por eso que se han dificultado más las regulaciones con la mano de obra haitiana, porque al empresariado -dentro de su racionalidad- les conviene para explotar más a los haitianos que estos entren sin controles y tengan el status de ilegales para pagarles menos.

Debemos tener cuidado con el tema haitiano, a propósito de un editorial del Listín Diario, nadie pone en dudas que algunos haitianos delinquen, pero debemos tener mesura, porque compartimos con ellos una isla. Hay diferencias culturales, pero no podemos ni resolverle su problema ni agravárselo y debemos tener buenas relaciones con ellos. Debemos mantener siempre buenas relaciones comerciales y diplomáticas. Es el vecino más cercano.

Lo que más parece ser uno de los indicios de mal manejo del conflicto social lo es el hecho lo ocurrido en Elías Piña, en donde autoridades vinculadas al sector agropecuario del actual gobierno aparentemente les quitaron a tres asociaciones de agricultores un tractor y un camión, donados ambos por las anteriores autoridades del sector. Si este tipo de acciones se repiten, el gobierno podría tener un mal desempeño en el sector agropecuario pero además podría enfrentar los pequeños productores agropecuarios. Las asociaciones afectadas serian La Altagracia II de Sabana Larga, Nueva Esperanza de Hato Viejo y San Ramón de Potroso, aparentemente las tres pertenecen al municipio de Sabana Larga de Elías Piña. Dicen los representantes o voceros de esas asociaciones que no descansarán en su lucha hasta que les devuelvan el tractor y el camión que les confiscaron.

Un columnista del Listín Diario dice cosas que no compartimos, con todo el respeto que se merece como ser humano y como comunicador, que las sociedades no van a cambiar. No creemos que se queden inmutables. Hablan de coronavirus por dos años más. ¿A caso estamos creyendo que la tecnología digital salvara al mundo? ¿Vivimos una vida normal como la que vivíamos hasta mediados de marzo? Soy de los que creen que la sociedad tiene que experimentar un cambio sistémico, a menos que el virus acabe con la mitad de la población, la aparición o eclosión del virus es producto de que ni los ecosistemas y ni la sociedad humana aguantan la explotación capitalista de la naturaleza y sus recursos.

El PRM tiene un presidente, no el presidente de la Republica, con muy buena oratoria, muy enérgico y joven, pero con eso nadie resuelve nada. Tiene un apellido aparentemente de empresarios y el PRM es un partido de empresarios. El PRM es un partido hecho a la medida del empresariado, lo que sabe Ramón Alburquerque, con mucha conciencia de clase: un partido de la burguesía con conciencia de clase. El PLD hasta se divide y se convierte en partido de la lumpen burguesía. Fíjese que hasta ya han hablado de que los paraísos fiscales no pueden ser tocados. Muy atrevidos en medio de esta crisis de la pandemia.

Ahora bien, que esperen el cebo o carnada. Esto no lo aguanta nadie sin cambios sistémicos. Con el aislamiento social que tenemos ya es mucho, nadie crea en el mundo gobernado por las computadoras que soñó Bertrand Russell, eso solo corresponde a un estado onírico en el ensueño. El aprendizaje no será ni parecido con las plataformas digitales, aunque se logra algo. La pandemia ha puesto al desnudo la necesidad de la interacción personal y que el aislamiento parcial a que nos sometió el neoliberalismo (capitalismo salvaje) desde hace 35 años debe ser superado con el cambio sistémico. Ha puesto evidencia la necesidad de más interacción personal que tenemos desde hace 35 años.

Lo de Elías piña es el inicio de los conflictos sociales manejados sin tomar en cuenta el interés de los sectores o clases sociales populares.

Por Francisco Rafael Guzman F.