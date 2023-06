Harison de Mora admite perder peso abrió su camino en el cine, pero ahora es menos atractivo para las mujeres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la industria del entretenimiento, la capacidad de evolucionar es fundamental para mantener la vigencia y atraer al público.

Consciente de esto, el humorista dominicano Harison de Mora decidió contra todo pronóstico enfrentar los desafíos de cambiar su físico y el lenguaje soez, característico de sus inicios en el mundo de la comedia.

En ese sentido, contó que su nueva versión no ha sido bien acogida por muchos de los seguidores, que visitaban sus redes sociales por las carcajadas que, a través de “un humor negro”, aquel «gordito gracioso» les sacaba.

Manifestó que haber perdido 120 libras ha tenido repercusiones tanto positivas como negativas en su carrera, ya que por un lado ha notado una disminución en las visualizaciones de sus contenidos debido a que, según manifestó, el público parece sentirse más atraído por el morbo y las malas palabras.

“Es increíble, las visualizaciones me han bajado por el cambio que he hecho, porque a la gente le gusta más el morbo y las malas palabras”, manifestó.

Sin embargo, dijo que esta transformación también le ha permitido explorar nuevos horizontes y abrirse camino en la industria cinematográfica dominicana, donde ha encontrado una mayor aceptación y oportunidades en su faceta como actor.

Al ser entrevistado por la comunicadora Paola de la Rosa en el programa “Novedades”, De Mora dijo estar consciente de que los cambios son buenos y que hay que adaptarse para tener un mayor crecimiento profesional, por eso le está dando un giro a su carrera y a su vida.

(Ver programa).

“Los cambios son buenos, tú tienes que evolucionar de la misma forma en que lo hace el medio, procura no perder la esencia, pero llega un momento en el que tú tienes que adaptarte. Le he bajado al humor negro porque aparte de que no quiero que Instagram me quite la cuneta entiendo que uno tiene que evolucionar, ahora mismo le estamos dando un giro a nuestra carrera, seguimos con la misma picardía, pero quiero usar menos malas palabras”, expresó.

Mencionó que su decisión de cuidar su salud al someterse a una cirugía bariátrica fue motivada por un pre infarto debido a la obesidad y aunque reconoce que ha recibido menos atención de las mujeres desde su pérdida de peso, se siente satisfecho con su nueva apariencia.

“Yo le gusto menos ahora a las mujeres, cuando yo estaba gordito yo recibía más DM, cuando estaba más gordito yo tenía más propuestas”, expresó.

