Google revela las principales búsquedas de 2019

NUEVA YORK – En 2019, personas de todo el país recurrieron a Google para obtener todas las respuestas. Ahora, Google ha presentado su Top ranking de búsqueda del 2019, un vistazo a las principales búsquedas del año.

Desde la sensación viral de la canción “Old Town Road” de Lil Nas X hasta los extravagantes conjuntos de alfombra roja de Billy Porter, se han presentado las búsquedas más populares del año para que todos las vean, dando una idea de lo que Estados Unidos y el mundo realmente quiere saber.

La lista incluye todo, desde noticias y entretenimiento hasta la clásica consulta “Qué es …”.

Como despedida de los años 2010, el motor de búsqueda también ha proporcionado información sobre las tendencias de búsqueda a lo largo de la década.

¿Recuerdas la canción “Pantalones en el suelo”? Sí, nosotros tampoco hasta que lo vimos en la lista.

A continuación, presentamos las diez principales búsquedas generales del año para actualizar su memoria, así como todas las categorías en el año en búsqueda de Google.

1. Disney Plus

El mejor servicio de transmisión del año obtuvo el primer lugar en las búsquedas de Google este año. El concepto no es en absoluto revolucionario, pero su lista casi interminable de títulos nostálgicos y nuevos atrae a muchos.

Y no olvide que Disney Plus nos dio el regalo que sigue dando: Baby Yoda de “The Mandalorian”.

2. Cameron Boyce

La muerte repentina del actor de 20 años Cameron Boyce tocó la fibra sensible de muchos buscadores este año.

Boyce fue encontrado insensible en su casa de California el 6 de julio. Una autopsia confirmó que murió mientras dormía después de una convulsión relacionada con la epilepsia.

Actuó en el programa de Disney Channel “Jessie” de 2011 a 2015. También apareció en “Mirrors”, “Eagle Eye” con Shia LaBeouf y “Grown Ups” con Adam Sandler, y en “Descendants” de Disney Channel.

3. Nipsey Hussle

El influyente rapero Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su tienda de ropa el 31 de mayo, enviando ondas de conmoción a la comunidad de rap.

El rapero había fundado su propio sello discográfico, All Money In, en 2010, según IMDB. También había trabajado con docenas de artistas exitosos, incluidos Kendrick Lamar, Drake, YG, Ty Dolla Sign, Meek Mill y Young Thug.

4. Huracán Dorian

Ha sido un año tormentoso para el clima extremo, y el huracán Dorian no fue la excepción. La tormenta azotó las Bahamas, Estados Unidos y Canadá en septiembre, matando al menos a 30 personas en las Bahamas.

Numerosas ciudades de la costa declararon estados de emergencia y emitieron evacuaciones obligatorias cuando los vientos huracanados azotaron la costa. La tormenta dejó daños extensos en muchos lugares, especialmente en las Bahamas.

5. Antonio Brown

El ex jugador de la NFL fue liberado de los Patriotas de Nueva Inglaterra tras las acusaciones de dos mujeres de conducta sexual inapropiada, incluida la violación . Brown niega las acusaciones.

Los Patriots fueron el tercer equipo en dejar ir a Brown en 2019. Días después de ser liberado, dijo en Twitter que “ya no jugará en la NFL”.

6. Luke Perry

La ex estrella de “Beverly Hills 90210” Luke Perry murió el 4 de marzo después de sufrir un derrame cerebral masivo .

Perry se lanzó a la fama como el personaje muy popular Dylan McKay. También tuvo papeles en la exitosa serie de televisión “Buffy the Vampire Slayer” y “Riverdale”, y apareció en la película de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, que se estrenó después de su muerte.

7. ‘Avengers: Endgame’

La película de Disney y Marvel pasó a “Avatar” para convertirse en la película más taquillera de la historia . La película, protagonizada por Robert Downey Jr. y Chris Evans, ganó más de $ 2.789 mil millones en todo el mundo a fines de julio.

8. ‘Juego de tronos’

“Game of Thrones” de HBO lanzó su última temporada, enviando a los fanáticos a una espiral descendente de expectativas no satisfechas y retirada. Muchos sintieron que las historias eran apresuradas y descuidadas, mientras que otros simplemente lo estaban pasando sin su amado espectáculo.

9. iPhone 11

iPhone dejó caer su iPhone 11 y 11 Pro , equipado con cámaras actualizadas y nuevos colores llamativos, lo que deja a los usuarios decidir si se actualizarán o no para las nuevas características menores que ofrece.

10. Jussie Smollett

El actor del “Imperio” se vio envuelto en una controversia después de que el actor reportó un ataque de crimen de odio en enero que los investigadores concluyeron más tarde que había sido un reclamo falso destinado a aumentar su perfil público.

La ciudad de Chicago luego presentó una demanda en su contra, buscando recuperar más de $ 130,000 para cubrir las horas extras de la policía durante la investigación.

Ese es el final de nuestro curso intensivo en las principales búsquedas de 2019, pero eche un vistazo al resto de las búsquedas de tendencias de Google por categoría a continuación.

Noticias

1. Huracán Dorian

2. Catedral de Notre Dame

3. Copa del mundo femenina

4. Incursión en el Área 51

5. Copa América

6. tiroteo en El Paso

7. Sri Lanka

8. Cierre del gobierno

9. Solución de incumplimiento de datos de Equifax

10. terremoto de California

Personas

1. Antonio Brown

2. Jussie Smollett

3. James Charles

4. Kevin Hart

5. R. Kelly

6. 21 salvaje

7. Lori Loughlin

8. Jordyn Woods

9. Bryce Harper

10. Robert Kraft

Actores

1. Jussie Smollett

2. Kevin Hart

3. Lori Loughlin

4. Felicity Huffman

5. Keanu Reeves

6. Rami Malek

7. Joaquin Phoenix

8. Kate Beckinsale

9. Halle Bailey

10. Maisie Williams

Atletas

1. Antonio Brown

2. Bryce Harper

3. David Ortiz

4. Andrew Luck

5. Myles Garrett

6. Megan Rapinoe

7. Russell Westbrook

8. Zion Williamson

9. Melvin Gordon

10. Alex Morgan

Dietas

1. Dieta de ayuno intermitente

2. Dieta Dr. Sebi

3. Dieta Noom

4. dieta de 1200 calorías

5. Keto ultra dieta

6. Dieta Golo

7. dieta Dubrow

8. Dieta Sirtfood

9. Sin carbohidratos sin dieta azucarada

10. Dieta endomorfo

Estilos caseros

1. Estilo de casa de campo

2. Estilo de casa colonial

3. Estilo de la casa de Cape Cod

4. casa de estilo español

5. Estilo art deco

6. casa de estilo japonés

7. Casa de estilo artesano

8. estilo de transición

9. Casas estilo pradera

10. casas de estilo moderno

Ideas de atuendo

1. traje EGirl

2. Traje de Eboy

3. Traje de niña suave

4. Conjunto de pantalones cortos biker

5. traje de niña VSCO

6. traje de Dickies

7. Conjunto de jeans blancos

8. traje de Fila

9. Traje de campeón

10. Conjunto de pantalones de cuero

Estilos de moda

1. Estilo de campamento

2. estilo Egirl

3. estilo Eboy

4. estilo Steampunk

5. Estilo Harajuku

6. Estilo preppy

7. estilo Yankii

8. estilo vintage

9. estilo de chica VSCO

10. estilo emo

Recetas

1. Receta de pastel de pastores

2. Receta de pollo a la parmesana

3. Receta de glaseado de jamón

4. Receta Charoset

5. Receta de galletas Snickerdoodle

6. Receta de Chaffle

7. Receta de pollo cacciatore

8. Receta de sandwich de pollo Popeyes

9. Receta Tater tot cazuela

10. Receta de pastel de rey

Viaje a…

1. Viaje a Maldivas

2. Viaje a Japón

3. Viaje a Bora Bora

4. Viaje a Las Vegas

5. Viaje a México

6. Viaje a Alaska

7. Viaje a Nueva Orleans

8. Viaje a California

9. Viaje a Nueva York

10. Viaje a Costa Rica

Películas

1. “Avengers Endgame”

2. “Capitán Marvel”

3. “Joker”

4. “Toy Story 4”

5. “Rey León”

6. “Es el capítulo dos”

7. “Frozen 2”

8. “Érase una vez en Hollywood”

9. “Midsommar”

10. “Historias de miedo para contar en la oscuridad”

Paso

1. Cameron Boyce

2. Nipsey Hussle

3. Luke Perry

4. Jeffrey Epstein

5. Tyler Skaggs

6. Beth Chapman

7. John Witherspoon

8. John Singleton

9. Eddie Money

10. Elijah Cummings

Bodas

1. La boda de Miranda Lambert

2. Boda de Jennifer Lawrence

3. boda de Justin Bieber

4. Boda de Miley Cyrus

5. Boda Chiquis Rivera

6. boda Chris Pratt

7. boda de Joe Jonas

8. Boda de Elvis Duran

9. Boda de Zoë Kravitz

10. Boda de Jake Paul Tana Mongeau

Músicos y Bandas

1. R. Kelly

2. 21 salvaje

3. Billie Eilish

4. Lil Nas X

5. A $ AP Rocky

6. Mötley Crüe

7. Lizzo

8. Gladys Knight

9. Tekashi 69

10. Joy Villa

Puntajes deportivos profesionales

1. Nacionales de Washington

2. Boston Bruins

3. Cardenales de San Luis

4. Dallas Cowboys

5. St. Louis Blues

6. Milwaukee Bucks

7. Chicago Bears

8. Minnesota Twins

9. Toronto Raptors

10. Tampa Bay Rays

Canciones

1. “Old Town Road”

2. “7 anillos”

3. “Poco profundo”

4. “Girasol”

5. “La verdad duele”

6. “Pierdeme para amarme”

7. “Modo Sicko”

8. “gracias, siguiente”

9. “Actúa”

10. “Enterrar a un amigo”

Programas de televisión

1. “Juego de tronos”

2. “Cosas más extrañas”

3. “Cuando nos ven”

4. “Chernobyl”

5. “El mandaloriano”

6. “La Academia Umbrella”

7. “Euforia”

8. “Muerto para mí”

9. “Sobreviviendo a R. Kelly”

10. “Los muchachos”

Gente de la alfombra roja

1. alfombra roja Billy Porter

2. alfombra roja Cardi B

3. alfombra roja de Lady Gaga

4. Alfombra roja del esposo Amy Schumer

5. alfombra roja Jenny McCarthy

6. alfombra roja BTS Grammy

7. alfombra roja Caitlyn Jenner

8. Alfombra roja de Richard Madden Golden Globes

9. alfombra roja Brie Larson

10. Alfombra roja de Brienne of Tarth

Que es…?

1. ¿Qué es el área 51?

2. ¿Qué es una chica vsco?

3. ¿Qué es momo?

4. ¿Qué es un boom?

5. ¿Qué es quid pro quo?

6. ¿Qué es la moda del campamento?

7. ¿Qué es Disney Plus?

8. ¿De qué se trata bird box?

9. ¿Qué es un mandaloriano?

10. ¿Qué es brexit?

Dónde está…?

1. ¿Dónde está Sri Lanka?

2. ¿Dónde está el Super Bowl este año?

3. ¿Dónde está el Área 51?

4. ¿De dónde es 21 Savage?

5. ¿Dónde está el huracán ahora?

6. ¿Dónde está Xur?

7. ¿De dónde es el equipo de fútbol de Clemson?

8. ¿Dónde se encuentra la Universidad Gonzaga?

9. ¿Dónde se filma Stranger Things?

10. ¿Dónde está el campo de golf de Pebble Beach?

Criaturas

1. Baby Yoda

2. Baby Shark

3. Royal baby

4. Kim Kardashian Kanye West bebé

5. Cardi B bebé

6. Trey Songz bebé

7. Andy Cohen bebé

8. Shawn Johnson bebé

9. Amy Schumer bebé

10. Hoda Kotb bebé

Fuente: Agencias

