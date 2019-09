Fallece el Príncipe de la canción José José

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO. -El Príncipe de la Canción, José José, acaba de morir a los 71 años en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, tras presentar complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, informaron varios medios de comunicación mexicanos.

El intérprete estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien se lo trajo desde México para que fuera tratado en Miami.

José José, perdió la voz hace algunos años debido a que contrajo la bacteria Lyme que ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo de su cara y que afectó su voz.

José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del artista, nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948.

El Príncipe de la Canción debutó en 1963 y desde entonces su carrera fue en ascenso. Le sobreviven su esposa Sara Salazar, sus hijos Sarita Sosa (que tuvo con su actual esposa), y José Joel y Marisol (que tuvo con Anel Noreña).

Uno de sus muchísimos éxitos musicales fue “El Triste”, tema con el que no ganó, pero fue el rey sin corona en el Festival OTI.

Como actor, participó en las producciones “Buscando una sonrisa”, “Sueño de amor”, “Gavilán o paloma” y “Sabor a mí”.

“Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria”, comentó el cantante de “40 y 20” en 2015 y que debido a eso estuvo a punto de suicidarse en los años 80.

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, dijo a Primer Impacto, ese mismo año.

Descanse en paz uno de los más grandes intérpretes que ha dado México.

