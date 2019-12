Ex miembros MV en NY afirman directivos crearon conflictos a lo interno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Varios ex miembros de Marcha Verde en esta ciudad acusaron a los actuales directivos de generar los conflictos a lo interno de la entidad, los cuales quedaron evidenciado en la prensa, cuando se dicen se encuentra disfuncional.

Elida Almonte, Radhamés García y Ramona Agramonte, quienes fueran de los principales dirigentes de MV-NY, acusaron al profesor y dirigente del Partido Humanista Dominicano (PHD), Marino Mejía; Wilma Tamayo, Ramón Penzo, Jacinto Núñez y Jaime Morán, entre otros, de provocar dichos conflictos con sus acciones y actuaciones al estilo Hitler, Mussolini, Stalin y Pinochet.

“Los provocadores de conflictos”, como lo identificaron sus ex compañeros, al ser señalados como los promotores de las disputas, publicaron en la prensa que “eso es una auténtica falacia y vemos con pena que un periódico que ha ganado prestigio por la profesionalidad en el ejercicio informativo se permita difundir tantas mentiras”.

Al ser consultada al respecto, Almonte declaró “la falta de respeto de los grupos izquierdistas allí concentrados, no toleraban que los demás pensáramos diferentes a ellos, no respetaban la diversidad; las metas no se cumplían porque al parecer llevan una doble agenda”.

Por su parte, García especificó “abandoné Marcha Verde porque estaba siendo copada por dirigentes de la “izquierda” recalcitrante, extrema y rancia donde la disidencia no era permitida, porque muchos de ellos se oponían a sangre y fuego que se tratara el tema de Venezuela y la inmigración ilegal haitiana en la RD”.

“El movimiento fue secuestrado por ese grupo, había experimentado situaciones al pertenecer a la “comisión de contenido” que recogían necesidades para investigarlas y luego leerla en las marchas, pero los manifiestos eran secuestrados y alterados”, dijo por otro lado Ramona Agramonte, añadiendo que “el interés era que se discutiera todo lo que se llama corrupción, no limitarlo a un solo concepto”.

Precisó que tampoco iba a ser usada por un grupo que quería utilizar a MV desde una plataforma política y politizar, como lo hicieron, y ponerla en manos de personas que no se sabe cuál es realmente su agenda.

“El asunto de la invasión haitiana a RD en base al “vientre” no se podía tocar, tampoco que George Soros le ofreció al Presidente lo recursos económicos para resolver el problema haitiano a favor de ellos”, agregó.

Mientras que la aguerrida dirigente comunitaria, Deyanara Borbón indicó: “Apoyamos todas las reivindicaciones que venga del corazón de la sociedad dominicana. No estoy en Marcha Verde. La lucha contra la corrupción e impunidad nos involucra a todos”.

Agregó que “Marcha Verde es un sentimiento que está disgregado en la sociedad y está en un letargo porque el ego, donde todo el mundo quería ser la cabeza, se le fue de las manos, entonces muchas personas entendieron que habían cumplido su cometido, pero pienso que volverá a despertar”.

“Al no pertenecer a ningún partido político me permite tener libertad, porque mi patria está por encima de todos esos partidos. La gente se cansó de ver tantas cosas y tantos políticos burlándose”, sentenció.

