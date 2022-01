Estos son los estrenos de Marvel para este 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – En el año 2022, el Universo Cinematográfico de Marvel, traerá muchos estrenos. Tras la vara alta que dejó Spider-Man: No Way Home, La Casa de las Ideas aún tiene mucho por mostrarnos en esta Fase 4.

El año iniciará el 6 de mayo con la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Allí volveremos a ver a Bennedict Cumberbatch y también a Elizabeth Olsen, en una película que seguro conectará con muchos otros títulos.

El 8 de julio será el turno de Thor: Love and Thunder. De esta manera, el personaje de Chris Hemsworth será el primero de los Avengers originales en tener su cuarta cinta en solitario.

El 11 de noviembre, por su parte, llegará Black Panther: Wakanda Forever, viendo donde quedará la historia tras la muerte de Chadwick Boseman.

Por su parte, y aunque no forman especificamente parte del UCM, este 28 de enero se estrenará Morbius. El 7 de octubre, por su parte, llegará Spider-Man: Into The Spider-Verse 2.

En cuanto a las series, aún sin fecha oficial, sabemos que este año se estrenarán al menos 5. Estamos hablando de Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion y el especial navideño de Guardians of the Galaxy.

