Entérate NY

Periodismo informativo y critico al servicio de la comunidad

►¿Qué denuncia?: Hay que ponerle atención a la denuncia que hiciera hace pocos días el periódico “El Faro Latino”, de Pensilvania, detallando los gastos millonarios en dólares que la JCE, a través del Voto del Dominicano en el Exterior, incurrió en las pasadas elecciones. $461 mil 260,53 euros para la circunscripción 3. Para la 1 y 2 en EE.UU, Puerto Rico, Panamá, San Martín y Curazao se asignaron en conjunto US$2,669,262.64. De eso, la JCE asignó a NY US$1,398,930.97 y de esa cantidad se destinó para alimentación US$178,610.98; comunicaciones y redes US$31,602.99; Gastos Consumibles US$97,302.26; Rentas y Alquileres US$67,122.34; Seguridad y Vigilancia US$421,985.51; Viáticos y Pagos de Personal US$96,541.03; Cartas a Electores US$201,739.00; Transporte, Parqueos y Combustibles US$202,200.42; Adecuación de Recintos, Identificación de Locales US$54,270.95; Accesibilidad, Acomodamiento a Electores Envejecientes US$13,500.00; e Imprevistos US$34,054.79. La diáspora exige auditorías y que se esclarezcan los recursos gastados por la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior. Quiere que se determine si el total de US$3,217,107.57 millones fueron gastados en las pasadas elecciones o si, por el contrario, sucedió lo correcto: que se realizó de forma transparente la devolución de aproximadamente el 77.8% al fisco dominicano, partiendo del principio de la proporcionalidad, ya que este fue el número aproximado de la abstención, precisa el medio. Ver más información: https://elfarolatino.com/dominicanos-pagaron-us24-mil-dolares-por-cada-voto-en-el-exterior/

►EL COVID-19: El rebrote del COVID-19 representa una verdadera amenaza de muerte. Miles de dominicanos han fallecidos y decenas de miles se encuentran contagiados en todo el mundo. Los criollos deben prestar atención a las advertencias. El gobernador de NY, Andrew Cuomo, afirma que a partir del próximo Día de Acción de Gracias o Thankgiving, este jueves día 26, el virus se disparará drásticamente porque mucha gente se reunirá y eso no debe ser. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública en los EE.UU, está exhortando no viajar a ningún lado para esa fecha en que se movilizan decenas de millones de estadounidense para visitar familiares, amigos y relacionados, entre ellos decenas de miles de dominicanos. Las estadísticas, hasta este domingo al mediodía, se contabilizaban en el mundo 58,772,521 contagiados y 1,390,958 fallecidos. De esa cantidad en RD hay 137,770 contagiados y 2,308 fallecidos. Mientras que en EE.UU. hay 12,475,647 contagiados y 261,939 fallecidos. De esa cantidad en la Gran Manzana hay 290,890 contagiados y 24,202 fallecidos. De ellos en Brooklyn se reportan 83,608 contagiados y 7,478 fallecidos. En Queens 84,843 y 7,337. En El Bronx 60,233 y 5,031. En Manhattan 41,620 y 3,218. En Staten Island 20,586 y 1,118. Asimismo 20 fallecidos que no son atribuídos a ningún condado. “A cuidarse quisqueyanos”, vociferó un chusco, y otro le contestó “guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado.”

►Despido y nombramientos: El encargado de seguridad del consulado de RD en NY, Dhimas Moya, actual oficial superior del Ejército Nacional-RD, fue cancelado por el cónsul Eligio Jáquez, el pasado 11 del presente mes, mediante el oficio 001-976. Causó extrañeza porque Moya, como militar era respetuoso, disciplinado, y cumplía con su deber como el que más, pero las razones se desconocen. Un chusco vocifero: “los cargos en la administración pública son “pro-vi-si-o-na-les”. El presidente Abinader nombró la semana pasada a Iván Tolentino Schiffino como vicecónsul en NY. Ya van 8 y “dizque” eran 5. Pero es desde RD que vienen y a connotados dirigentes del PRM-NY, que se fajaron como toros, le nombran en el INDEX en posiciones de 18 categorías, y muchos otros robles ni se mencionan. Una creíble fuente nos informó que en el consulado han ocurrido un sin número de cosas que perjudican grandemente la comunidad en los cuatro estados bajo la jurisdicción consular. ¿Cómo? ¡Ah! Tony Raful, actual diputado al Parlacen, fue designado embajador en Italia. Dos de sus hijos son cónsules, uno en Alemania y el otro en Japón, además su hija Faride es senadora por el DN. ¡Uff! También fue designado Julio Simón Castaños como embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Es hijo del expresidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán. Indignación total por decretos que designan funcionarios para Europa. Ver: https://elsoldelasamericas.com/2020/11/20/indignacion-total-por-decretos-que-designan-funcionarios-para-europa/ y en NY un “paquetón” de valorados dirigentes del PRM son los que están indignados de verdad, y solo hablan del hombre que le pegó fuego en RD a fotos del mandatario. Ver: https://elpregonerord.com/video-hombre-rocia-gasolina-a-foto-de-luis-abinader/ ¡Ay, ay, ay!

►Allá si, pero aquí no: Políticos criollos callejeros que viven “pa´arriba y abajo” en el Alto Manhattan, con ínfulas de catedráticos, de creerse tener un post grado como opinólogos y sabichosos al hacer sus análisis, además de auto vanagloriarse en tener el termómetro de cómo piensan sus connacionales sobre su natal RD, sostuvieron durante un acalorado debate que el 84.5% en RD valora positivamente la gestión del presidente Luis Abinader, determinado la semana pasada por una encuesta del Centro Económico del Cibao, pero aquí en NY la gestión del mandatario no es valorizada ni siquiera en un 50%. Allá sí, pero aquí no, diiicen. El gobierno no ha dado muestra de bajar los pasaportes y otros documentos consulares, en el diálogo nacional ni siquiera menciona los dominicanos del exterior, mantiene varias trabas contra la comunidad dominicana de ultramar (los 10 dólares de impuestos a los criollos cuando llegan al país, la prohibición de llevar un vehículo familiar con más de 5 años.) El mayor porcentaje de los perremeístas en los nuevayores y otros estados están “desmoralizados, deprimidos y enojados” por falta de nombramientos. Otros sostienen que están aguantando de manera estoica, pero son una corriente submarina, una bomba de tiempo. Elida Almonte, ex candidata a diputado por País Posible (aliado) ya comenzó a tronar y duro. Una fuente del PRM-NY nos confió que ya se iniciaron reuniones semi-secreta entre “compañeros” para definir …… a principio de 2021. ¡Huumm!

►NY en la mirilla del León: Leonel Fernández, al dejar inaugurado el Primer Congreso del Pueblo “Profesor Juan Bosch”, aseguró que en la FP “no habrá grupismo, amiguismo, enllavismo ni OTAN”. Sin embargo, unas damas de la organización en los nuevayores, pidiendo reservas de sus identidades, informaron a Entérate NY que eso no se lleva a cabo entre altos dirigentes de la entidad en la Gran Manzana. Hay luchas grupales que parecen a muerte, diiicen. Algunos se reúnen con ex cónsules, residentes en Boston y Nueva Jersey, para tratar de cerrarle el paso a como de lugar a quienes les disputan el “llamado liderazgo”, y los encuentros secretos en la Gran Manzana, en esa misma línea son por montones. ¡Uff! A todo esto, el León mantiene en la mirilla a los cachorros en la urbe. Un chusco en el Alto Manhattan vociferó “al perro huevero aunque le quemen el hocico sigue siendo huevero”, y otro le contestó “el árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza (cuando una persona no puede cambiar su forma, porque la costumbre hace ley) ¡Bueeeno!

►Saque usted las conclusiones: Dominicanos en NY, lugar donde reside la mayor cantidad de quisqueyanos fuera de la RD (más de 850 mil), analizan y discuten en diferentes lugares públicos lo planteado el pasado jueves por la embajada americana en dominicana, advirtiéndoles a sus ciudadanos reconsiderar viajar al país caribeño por el COVID-19, ya que “la atención médica es limitada. También se refiere a la delincuencia en la nación y recomienda actuar con cautela, porque los delitos violentos, incluidos el robo a mano armada, el homicidio y la agresión sexual son motivo de preocupación en todo el país. ¡Ah! Que sigue sin reanudar los servicios rutinarios de las visas de inmigrantes ni de turismo. Ver: https://listindiario.com/economia/2020/11/19/644915/estados-unidos-advierte-a-sus-ciudadanos-que-reconsideren-viajar-a-republica-dominicana-por-la-covid-19-y-la-delincuencia Con diferencia de horas, el Ministro de Turismo, David Collado, informó que el Departamento de Estado emitió una comunicación donde declara que en la última revisión realizada por dicha nación, se retira la “alerta sobre riesgos que amenazan la vida” respecto a la visita de sus ciudadanos a RD y que EE.UU mejora niveles de alerta por COVID-19 en quisqueya para sus ciudadanos. Ver: https://cdn.com.do/principales/collado-afirma-eeuu-mejora-niveles-alerta-por-covid-en-rd-para-sus-ciudadanos/ Muchos criollos, dentro de sus interacciones, se expresan uno al otro “este año no voy para el país”; “por el virus no voy ahora para el patio, y más por lo que dijo la embajada de EE.UU”, “no tengo dinero, el COVID-19 tiene a uno en “ollas”; “Y quien es loco coger para Santo Domingo”, son de las tantas expresiones que manifiestan.

►¿Imposición?: Analistas dominicanos en el Alto Manhattan, debatieron la propuesta del ex senador Charlie Mariotti, peledeísta, de que el ex presidente Danilo Medina debe ser el presidente del PLD (ley, batuta y constitución), nadie más en la organización debería aspirar = imposición, y los demás cargos, el IX Congreso “José Joaquín Bidó Medina” debe dejar esa parte libre para que las bases del partido elijan a quienes tendrán los principales puestos.” ¿Qué demócracia? Se preguntan los sabióogos y todólogos. Si así sucediera, sería más de lo mismo, diiicen. Una fuente a lo interno del peledeísmo en NY nos afirmó que hasta el momento la OTAN en el partido se propone ir preparando y puliendo a Abel Martínez, síndico en Santiago, como posible candidato presidencial para el 2024. ¡Huumm!

►El pueblo se impuso: A pesar de que Donald Jhon Trump MacLeod, actual presidente de los EE.UU, alega y sostiene que ganó los comicios celebrados el pasado 3 del presente mes, sin presentar pruebas, dominicanos en NYC dicen que con el triunfo de Joseph Robinette Biden Finnegan (Joe Biden) no hay tutías. El pueblo se impuso, diiicen.

►La Voz del Volante: Escuche los sábados de 1:00 a 3:00 P.M. “La Voz del Volante Radio”, por KDM -1380- Programa en vivo dirigido a orientar decenas de miles de taxistas en NYC. Productores: Antonio -Tuly- Cabrera y Chris Rey. Participa llamando al 212-966-1380 … https://lavozdelvolanteradio.com/

►Un valor dominicano en NY: Haile Rivera, un activista comunitario y padre de 3 hijos, estudió administración pública y ciencias políticas en las universidades de Hostos y Lehman College en NY. Sus conocimientos los ha puesto al servicio de los más necesitados en El Bronx. Dirige, desde 2002, la fundación “Hands On New York, Inc. (Manos Sobre Nueva York) y en sus 20 años ha ayudado miles de personas de escasos recursos, sirviéndoles en programas de vivienda asequibles, para las escuelas, negocios locales, atención médica, servicios de inmigración, donando alimentos, entre otras cosas. Amigo personal del ex presidente Barack Obama, porque en julio 2007 fue uno de sus 4 pequeños partidarios seleccionados para trabajar en su campaña y desde ese tiempo mantiene contacto personal y por teléfono con el ex mandatario. Actualmente aspira a concejal por el Distrito 14-Bronx, recibiendo ya el respaldo de comunitarios, clubes, asociaciones, bodegueros, amas de casas, estudiantes, taxistas, y ciudadanos comunes de dicho Distrito, porque ha demostrado que sirve a los más necesitados. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: “Haile, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los soldados romanos percibían en ocasiones su sueldo en forma de sal; de ahí procede el origen etimológico de la palabra salario.

►Servicio comunitario: En cualquier ciudad de los EE.UU. puede marcar el 211 para encontrar informaciones necesarias en emergencias, crisis, alimentos, salud, vivienda, trabajos y para los veteranos. También visitar. Ver: www.211.org

►Salud: Las semillas de almendra contienen vitamina B y E, minerales como magnesio, potasio, manganeso y cobre, además de tener fibra. Puede controlar los niveles de colesterol, mejorar los niveles de presión arterial y aportar ciertos antioxidantes gracias a la vitamina E, que pueden prevenir la oxidación de las células.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 22: Compra del dólar 57.67 y venta 58.47; Compra euro 67.62 y venta 70.69

►Gasolina Premium 204.30 y Regular 191.70…Gasoil Premium 162.30 y Regular 151.60…Kerosene 137.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 117.20… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Vacuencia = Que habla de manera insustancial, sin fundamentos.

►Cita histórica: Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos, son más sangrientos. (William Shakespeare, poeta, actor inglés y considerado el mejor dramaturgo del mundo.)

►Truco: Trucos Asombrosos con Aceite de Coco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=nebeR0_zSYQ.

►Curiosidad: La sal de la cordillera del Himalaya, la más alta de la Tierra (incluye el pico Everest) y se extiende a lo largo de miles de kilómetros del Tíbet y parte de Asia central, a través de 5 países (Nepal, India, Bután, China y Pakistán) es una especie de sal premium. Es buena para la salud gracias a los minerales que le aporta al ser humano como calcio, hierro, magnesio, potasio. También, debido a su pureza (por encontrarse a elevadas latitudes) es utilizada en tratamientos terapéuticos.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.