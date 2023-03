Entérate NY

►Algo huelo mal en Dinamarca: Opinólogos dominicanos en Brooklyn nos escriben: ¿Privatizar los pasaportes? Estamos alarmados y sorprendidos por la información que circula en nuestra comunidad, emitida por el senador de la FP, Bautista Rojas: “Crisis en pasaportes y privatizaciones” = https:// www.youtube.com/watch?v= u63edElB7eo sustentada en la resolución de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP). Ver: https://dgapp. gob.do/documentos/resolucion- no-04-2023-declaracion-de- interes-publico-de-la- iniciativa-privada- adquisicion-y-mantenimiento- de-la-nueva-infraestructura- para-la-emision-de-pasaportes- electronicos-a-los-ciudada/ También ver: https://dgapp.gob.do/ documentos/informe-de- evaluacion-para-iniciativa- privada-adquisicion-y- mantenimiento-de-la-nueva- infraestructura-para-la- emision-de-pasaportes- electronicos-a-los-ciudadanos- dominicanos-residentes-en-la/ La DGAPP (https://dgapp.gob.do/) es la institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en RD bajo la modalidad de alianzas público privadas. Ver: Gobierno adjudica el primer contrato para una terminal de cruceros = https://dgapp.gob. do/news/gobierno-adjudica-el- primer-contrato-de-alianza- publico-privada-para-una- terminal-de-cruceros/ DGAPP maneja proyectos de alianza público-privadas de nueve billones de dólares = https://dgapp.gob. do/news/dgapp-maneja-cartera- de-proyectos-de-alianza- publico-privadas-que-suma- cerca-de-nueve-billones-de- dolares/ Un ciudadano en Queens vociferó: “Lo que el gobierno debe propiciar es la modificación de la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.)

►Actividades de partidos en NYC: Partidos políticos dominicanos han efectuado en los últimos días diversas actividades en esta ciudad y mantienen otras en agenda para las siguientes semanas. El PLD, PRSC, PRM, PLR, FP, AlPaís y la JCE han realizado actividades. Mientras, las organizaciones políticas PRD, PQDC, UDC, DxC, BIS, FNP, PUN, PRSD, MODA, País Posible, PPC, PAL, PRI, PDP, PNVC, entre otras, se mantienen inactivas de manera pública en la capital del mundo (NYC). Ver: https://costaverdedr.com/ actividades-en-nyc-de-los- partidos-politicos- dominicanos/.

►Inicia proceso contra fraude electoral RD en EUA: La prensa dominicana destacó hace un par de días que el presidente de la JCE, Román Jáquez, afirmó en NY que el organismo electoral recibió citación de la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania por el caso del doctor Yomare Polanco, marcado con el No. 2:22-cv-02598-ER. documento 5. archivo del 09-28-22, y la “Junta” ha constituido abogados para su defensa, “pero no con el interés de entrar en una controversia”. Seguidores de Polanco, diiicen, que con este primer paso se inicia el proceso en EUA sobre el fraude cometido contra el postulado candidato a diputado para despojarlo de su triunfo, quien depositara pruebas en la propia JCE, el Ministerio Público, Cámara de Cuentas, Pepca, el Fiscal Electoral, Tribunal Constitucional (TC), y el Superior Electoral (TSE), este último emitió la sentencia No.793-2020 para recontar los votos, pero fue desacatada. Entrega pruebas = https://www.youtube.com/watch? v=-bvTR0zoaKo JCE admite empleados destruyeron boletas = https://www.youtube.com/watch? v=xgwjcZl4G44 Yomare esperó 24 meses para que en RD actuaran, pero nadie movió un dedo, por eso trajo el caso a USA donde la Ley es igual para todos, afirman los opinólogos. Yomare acusa del fraude congresual del 5 de julio de 2020 en la circunscripción 1-EUA a funcionarios de la Junta, el consulado, y a altos dirigentes del PLD en USA y RD. Bajo la ley R.I.C.O. estadounidense los acusa de sabotear la jornada electoral del 2020 en su contra. Polanco aclara que no está en contra de la celebración de elecciones, pero sí en contra de la corrupción e impunidad, y que a la comunidad hay que resguardarla de acciones maligna, porque como proclamara el filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

►Preocupación entre dominicanos NY: Ha llamado poderosamente a preocupación entre dominicanos en NYC la denuncia alerta del congresista Adriano Espaillat (NY-13), quien declaró la semana pasada que los republicanos de la Cámara proponen recortar en un 22 % los gastos discrecionales del año fiscal 2024 para programas esenciales “que debilitaría la seguridad nacional, aumentaría los costos para las familias trabajadoras, enviaría los empleos manufactureros del país al exterior y perjudicaría las personas mayores de todo el país”. Asimismo, “a pesar de que persiste la brecha en la asistencia para la vivienda, 640,000 familias perderían el acceso a la asistencia para el alquiler y más de 430 mil de bajos ingresos serían desalojadas de las viviendas de Sección 8. Aproximadamente 2 millones de personas y familias vulnerables, incluidas las poblaciones rurales y desatendidas, perderían el acceso a los servicios de atención médica a través de los Centros de Salud Comunitarios”. “El Seguro Social cerraría las oficinas de campo y reduciría el acceso a los servicios en persona, y a las que solicitan beneficios por discapacidad esperarían 2 meses adicionales para procesar los reclamos, entre otros”. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “como decía El Chapulín Colorado” ¡calma, calma! Que no cunda el pánico”.

►Párroco acusa síndico Río San Juan: Lectores nuestros en NYC procedentes de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, nos escriben. Ni quito ni pongo. “La Voz del Pueblo es la Voz de Dios (vox populi, vox Dei) y por eso pedimos desde los “nuevayores” al síndico Alan Checo (ex general del E.N.) que preste atención a las denuncias del párroco de la ciudad, Vicente Mena. Que recuerde, no está dirigiendo una tropa de alistado, sino un pueblo trabajador, lleno de profesionales, creyentes en Dios, que paga sus impuestos y obedece sus leyes, para querer tratarlo como “centinelas retenidos en una fortaleza”. Diiicen que el padre Mena lo acusó desde el pulpito de la iglesia San Juan Bautista, ante cientos de feligreses, de hacerse de la vista gorda en cuanto a los problemas existentes en el pueblo. Dijo el padre que le gustaría que se le ponga un poquito más de atención a los puntos de drogas, a algunas aceras, contenes y hoyos existes por doquier en el pueblo, y sobre todo “la segunda laguna gri-gri”, un pozo que se forma en el semáforo a la entrada del pueblo. “Si las autoridades pasaran la vista por ahí verían los puntos de drogas que hay ¿y cómo ellos no saben dónde están? Pero si quieren asociarse a ellos que se asocien, pero si quieren desempeñar su función, tienen la misión y responsabilidad de enfrentar la situación”, ha proclamado el padre, quien en conclusión plantea: “si usted no está en capacidad de hacer el bien, permita que otro lo haga por usted”. Ver video: https://www.youtube. com/watch?v=VF4wK4vnXMw ¡Ay, ay, ay!

►¿Conferencia o en campaña?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx sostienen que la conferencia “Políticas Públicas de Agua Potable y Saneamiento en la RD, Pasado, Presente y Futuro”, que dictara recientemente en NY el director de INAPA, Wellington Arnaud, lo que pareció ser más bien una disertación de campaña reeleccionista y a la vez promoción a sus aspiraciones presidenciales. El 90% de los asistentes fueron “compañeros” del PRM y funcionarios del consulado y las 14 instituciones gubernamentales en NY. Se reunió en el local del PRM con decenas de “compañeros” y eso fue Abinader por aquí, Abinader por allá. Luego se reunió a solas en el local con unos 20 perremeístas, proclamándole, “cuando Abinader se juramente en el 2024, al otro día arranca mi proyecto”. Ver: Arnaud anuncia sus aspiraciones presidenciales para el 2028 = https://www. quepolitica.com/2022/01/ wellintongton-arnaud-2028.html Ver: Pone en un «congelador» su proyecto presidencial = https://diariocibao.com/ wellington-arnaud-pone-en-un- freezer-su-proyecto- presidencial/ . Diiicen que ha hecho lo mismo durante su periplo por EUA y ha dejado formado sus equipos de trabajo. ¿Con nombramientos? ¡Ah! Evadió hablar sobre la planta de tratamiento de Villa Riva, quedando todo grabado. ¡Uff!

►Las encuestas FP en NY. Hay un lío: Los precandidatos a diputados de la FP por la circunscripción 1-EUA, Henry Abreu, Gregorio Morrobel y Ramón Tallaj Jr. mantienen un “tiri jala” entre sí con las encuestas. Uno publica un elevado porcentaje que le favorece. El otro sale con otro mucho más superior. El otro sale con otro mucho más superior que sobrepasa el 80% ¡Uff! No entran en esa competencia los también aspirantes Leidy Laura Núñez, Juan Carlos Rodríguez ni Ricardo Ramón. Asimismo, hay un lío y no es de ropa en la FP-NY, nos informó una pareja de esposos “pueblistas”, no queriendo identificarse, pero de mucha credibilidad. En la fiesta del precandidato a diputado Ramón Tallaj Jr. (domingo 18 diciembre 2022) en el local del partido en el Alto Manhattan hubo de todo: Bebida por un tubo y 7 llaves, con Vickiana (La maidita) y muchos cantan = https://www.youtube. com/watch?v=UEXM9vqmnIE Pero al final de la fiesta hubo un impase entre Francisco Portuhondo, de la dirección central, y la “compañera” Elizabeth Rosario, que trabaja en SOMOS Community Care, donde Ramón Tallaj Jr. es un “jefe”. Diiicen que su orientador lo es Carlos Feliz, presidente estatal de la FP. Ella ve por sus ojos, escucha por sus oídos y habla por su boca. Dice la fuente que ella le brincó a Portuondo y lo aruñó por doquier mientras él la sujetaba, pero al ella contar con un padrinazgo dentro de la seccional, pidieron la suspensión de Portuondo, y de inmediato lo suspendieron desde Sto. Dgo. Esta situación irritó al ex diputado Alfredo Rodríguez, que siendo presidente de la FP en la circunscripción 1-USA no fue informado para nada. Ahora, más de 30 dirigentes, se han arrepentido y solicitan a Henry Meran, presidente Tribunal Disciplinario y a Manuel Jerez, abogado defensor, levantar dicha sanción. Se está a la espera.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Diana Rodríguez es un ejemplo dentro de nuestra comunidad y de otras etnias. Recientemente se graduó en la Universidad con Maestría de Ciencia en Psicología, con una especialización en desarrollo infantil y adolescente. Su vocación desde pequeña es servir a los demás, virtud aprendida de su padre Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) en NYC. Diana con orgullo se identifica como dominicana en todos los escenarios, públicos y privados, la sociedad en sentido general la apoyará porque viene a poner el primer granito de arena en la formación de los hombres del mañana, quienes se involucrarán en todos los aspectos del desarrollo humano. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Diana, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La RD tiene una riqueza hidrográfica representada por la cantidad de ríos que componen su red fluvial. Algunos de los ríos más importantes: Yaque del Norte, nace en el pico la Rucilla, en la cordillera central, y desemboca en la bahía de Monte Cristi. Su extensión es de 296 kms. Es el más importante del país, a la vez es el más largo de Las Antillas. El Yuna es el segundo río en caudal y longitud. Nace de los montes banilejos y desemboca en la bahía de Samaná. Tiene 209 kms. de longitud. El río Yaque del Sur tiene 200 kms. de largo y nace en la cordillera central y desemboca en la bahía de Neiba. El rio Ozama, con 148 kms. de largo, nace en la sierra de Yamasá y desemboca en el mar Caribe. Su cauce permite la navegación, a lo largo de más de 10 km, de buques pequeños, botes y lanchas.

►Servicio comunitario: NYC es el hogar de aproximadamente 1 millón 64 mil adultos mayores, y el Departamento para la Tercera Edad (ANYF) se compromete a ayudarlos a envejecer en sus hogares y comunidades. Si se necesita ayuda se puede llamar al 311 y preguntar por “Apoyo para el Cuidador”. El ANYF financia 12 programas en los 5 condados. Envejecimiento, conéctese al 212-244-6469.

►Dólar y euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 54.29 y venta 55.53; Compra euro 57.50 y venta 61.06

►Combustibles: Del 25 al 31 de marzo se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

