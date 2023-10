Emprendedora Judy Vargas reconocida como Mujer de Impacto en evento “La Nueva Yo”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-La reconocida emprendedora dominicana Judy Vargas de la empresa “J&J Brokerage” situada en el Alto Manhattan fue reconocida como “Mujer de Impacto” la noche de ayer miércoles en el evento “La Nueva Yo”, organizado y convocado por la actriz Celinés Toribio, por su trayectoria de 45 años sirviendo a la comunidad dominicana y latina del Alto Manhattan y otros condados de la ciudad.

Al entregar el reconocimiento a Vargas, Celinés dijo que conoce de su trabajo a favor de la comunidad y los más necesitados desde que llegó a Nueva York resaltando las más de cuatro décadas de trabajo de la galardonada relatando que también se ha inspirado en la trayectoria y ejemplo de la emprendedora.

Judy agradeció la placa diciendo que se sentía muy halagada y orgullosa por haber sido seleccionada por Celinés para reconocerla, resumiendo su labor en la agencia de servicio múltiples donde labora con seguros de vehículos, planillas de impuestos, orientaciones sobre migración, escuela de choferes y asistencia a envejecientes para asegurarles tener los servicios de los seguros de salud Medicaid y Medicare.

La reconocida dijo que Celinés y su organización pueden contar con todo su apoyo llamando a la comunidad a sumarse al respaldo a los envejecientes que no cuentan con los referidos seguros y necesitan el apoyo de todos.

“Para mí, es un reconocimiento es algo como sencillo porque mi entrega a la comunidad y la gente es de corazón”, señaló Judy.

“Me siento bien porque hay muchas personas que han apreciado el trabajo, pero mi trabajo de corazón, no nada más por un reconocimiento”, dijo.

Al relatar su entrada a la empresa, reveló que hermana Jaime Vargas tenía ya su negocio desde muy temprana edad comenzando a vender pasajes aéreos y después a trabajar con los impuestos.

“Yo, como era un negocio de familia, él y mi papá me invitaron a que trabaja con ellos y ahí me quedé y me he quedado desde el principio, en 1983, luchando con nuestras puertas abiertas”, agregó.

Su mensaje a muchas mujeres desorientadas, desinformadas y que no se atreven a emprender es que nunca deben aceptar el no.

“Cuando te levantas a las 6:00 o 7:00 de la mañana a enfrentar tu familia, ayudar tu familia, llevar tus hijos a la escuela, y después salir a trabajar ya tú tienes medio día ganado de tu tiempo”, añadió.

Pidió a las mujeres no dejar que nadie las aplaste.

“Tiene que ser una mujer de sí, todo el tiempo y nunca… nunca, aceptar un no, jamás, ese es mi mensaje a todas esas mujeres que tienen que tener un sí en su frente, en su boca, echar para adelante todo el tiempo y que cuando les digan que no, tu pateas ese no y sigues para adelante que en algún sitio te dicen que sí y si no te dicen que sí, tu emprendes tu y te haces tu propio éxito”, señaló Judy.

Su hermano Jaime quien la acompañó junto a su esposa July, el esposo de Judy, su asistenta Carolina y amigos de la familia, dijo sentirse excelente por el reconocimiento.

“Mi hermana es una excelente mujer emprendedora, tiene 45 años con nosotros y ahora su legado es igual que el mío, ayudar a los envejecientes y por ende se merece todos los reconocimientos que pueda recibir”, agregó Vargas.

“Es una mujer trabajadora a diario, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, 45 años regalándoselos a esta comunidad, creo que es merecedora de todo lo que pueda recibir”, indicó Jaime.

Además de Judy, en el evento fueron reconocidas entre otras, las presentadoras de televisión celebridades de la televisión Esperanza Ceballos, Birmania Ríos y Denise Oller, varias profesionales, activistas comunitarias y empresarias entre ellas Cira Ángeles, Susana Osorio, Josefina Rodríguez, Amarilis Jacobo, Danays Vichot, Nurys D´Oleo, Lissette Montolío, Elida Almonte, y Dominga de los Santos, la última madre del asambleísta del distrito 72 Manny de los Santos quien ha levantado la familia y formar a sus hijos e hijas profesionales en diferentes áreas, vendiendo habichuelas con dulces en la calle 177 y avenida Saint Nicholas en el Alto Manhattan.

Celinés dijo que el concepto “La Nueva Yo” es el resultado de su decisión de ayudar a empoderar a las mujeres dominicanas y latinas motivándolas para que se herrumbren por el camino del éxito.

En el acto, habló el comisionado dominicano de transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez quien resaltó el papel de las dominicanas en la formación de sus familias.

Toribio anunció también la conferencia “Mujer de Impacto” este sábado 28 en el auditorio del Colegio Comunitario Lehman College en El Bronx donde participarán celebridades y expositores y artistas que abordarán temas relacionados con las mujeres.

Uno de los temas será sobre salud mental.

Entre los participantes estarán Francisca Lachapelle, Clarisa Molina, Birmania Ríos y otras figuras mediáticas de la diáspora.

“Si defendemos la salud mental hay que defender también la paz mental”, dijo Celinés.

Luego de la actividad celebrada en el restaurante “Cocina Taller” de la calle 203 en el vecindario Inwood (Alto Manhattan), Celinés cortó la cinta simbólica para dejar abierta la jornada.

“La gloria es de Dios, mi talento no me pertenece, cualquier talento o carrera que algunas de ustedes tengan no les pertenece. Dalo, comunica y dalo más para adelante porque ese es parte de tu propósito en la vida”, exhortó la actriz.