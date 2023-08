El constitucional derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes

El que está ejerciendo el cargo de presidente de la República puede optar por un período adicional y nunca jamás de acuerdo a la reforma que se hizo en el 2015.

Pero siempre el pueblo es totalmente soberano para decidir a quién elegir para que sea presidente de la República.

Como el actual presidente se ha pasado estos tres años improvisando ha demostrado hasta la saciedad que no sabe gobernar, es decir, ha probado que no está en capacidad de ejercer el poder para resolver los grandes problemas del país.

Antes al contrario, al no saber gobernar ha agravado los grandes problemas del país y del pueblo dominicano.

Así han sido agravados los macroproblemas del alto costo de la vida, el desempleo, la inseguridad pública y ciudadana producto del crecimiento de la criminalidad, de la delincuencia y de la violencia, el empeoramiento de todos los servicios públicos incluyendo de manera prioritaria la educación y la salud, el drama de los apagones y el concomitante y abusivo aumento de la tarifa eléctrica, la total desprotección de la producción nacional, etc., etc., etc., etc.

Abinader le ha negado rotundamente el derecho a la vida al pueblo dominicano, es decir, le ha declarado la muerte al pueblo dominicano.

Un presidente así no puede ser reelecto o reelegido por el pueblo.

El pueblo ya decidió mayoritariamente sacarlo del poder en las elecciones de mayo del 2024.

Asimismo, el pueblo dominicano llevará al poder nuevamente a Leonel Fernández, quien asumirá nuevamente la Presidencia de la República Dominicano el 16 de agosto de 2024.

Leonel sí sabe gobernar: lo demostró fehacientemente en los tres gobiernos que tuvo la oportunidad y el privilegio de encabezar democráticamente

El constitucional derecho a elegir sus gobernantes que tiene soberanamente el pueblo dominicano será ejercido para decirle un no rotundo a Abinader.

Definitivamente e’ pa’ fuera que van los apagaestufas y los que le han declarado la muerte por inanición al pueblo dominicano.