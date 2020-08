El comesolismo se queda

Al presidente Luis Abinader no se le puede olvidar que a menos de dos semanas de juramentarse en el gobierno que el pueblo no votó por él, sino que votó para salir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Danilo Medina. Una prueba de esto es que en una encuesta realizada entre el PLD, Abinader y el Diablo en la manifestación de jóvenes frente a la Junta Central Electoral (JCE), en la Plaza de la Bandera, para garantizar elecciones limpias y transparentes, el Diablo ganó por encima de un 60%.

El pueblo otorgó con repudio un voto de castigo al PLD y este fue el ganador de las pasadas elecciones presidenciales. Para bien o para mal la única opción en la boleta electoral para alcanzar ese objetivo era la del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Abinader sin el rechazo del pueblo dominicano jamás hubiese ganado las elecciones presidenciales.

Por esta razón, todos los dolientes del país estamos muy pendientes de todas las acciones y decisiones tomadas por el actual presidente y su gobierno, que prometió “cambio” y este cambio no ha sacado del Palacio Nacional “el Comesolismo”. La forma clásica de nepotismo que beneficia exclusivamente a políticos elites dentro del actual gobierno para generar varios jugosos salarios para la misma familia.

Nosotros no criticamos o desaprobamos la capacidad profesional de estos dominicanos, pero es abrumador ver que antes de dos semanas de gobierno, ya varias personas de las mismas familias elites del (PRM), sean designadas en varios ministerios y posiciones con salarios privilegiados. La repartición de las posiciones administrativas del oficialismo pueden ser mejor distribuidas eligiendo personas dentro y fuera de las bases de su mismo partido. El poder de elegir y ser elegido no puede ser lacerado por las ambiciones políticas de un partido que quiere abarcar todas las posiciones electivas y administrativas de su primer gobierno Perremeista.

Ejemplos claros de las nuevas familias poderosas en el gobierno actual están: Luis Miguel De Camps fue nombrado Ministro de Trabajo y su hermana Milagros De Camps Germán, como viceministra de Cooperación Internacional de Medio Ambiente. Por otro lado, el caso de Dilia Leticia Jorge Mera, hermana de dirigente del (PRM) y recién nombrado Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue designada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Uno de los nombramientos que más ha causado revuelo es el de Milagros María De Camps Germán, quien fue nombrada como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es hija de Milagros Germán, quien es también la nueva vocera del Gobierno. Una de las designaciones más recientes ha sido la del hijo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Juan Garrigó Mejía, quien fue nombrado como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia.

Tenemos el caso de pérdida total de la memoria del exdiputado y actual ministro de Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) Ito Bisono, quien en su primera semana en el cargo dejó la pizarra en su casa con su fórmula para bajar los combustibles. Por otro lado, tenemos la buena memoria del expresidente del Senado Ramón Alburquerque, (Entren To’) quien fue nombrado como presidente de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHid) mediante el decreto 339-20 y le dejó saber al presidente Abinader que “eso no fue lo acordado” y no asumió el nombramiento. Estos no son ejemplos de “primero la gente” y si son ejemplos claros de Comesolismo.

Por último, el caso de los cuatro legisladores electos del (PRM), Nelson Arroyo, Olmado Caba, Josefa Castillo y Welington Arnaud que pasarán a formar parte del nuevo gabinete de gobierno que encabeza Luis Abinader. Estos tendrán que presentar renuncias a las curules y ser sustituidos. La norma de esta situación es que el pueblo votó por uno y Abinader lo nombra en el gobierno para dejar en estas vacantes a personas “seleccionadas por el partido”, no por capacidad o quedar en segundo lugar en votación, sino que siempre son agraciados los familiares de los honorables diputados renunciantes.

La coherencia pragmática de un político debe acoger la realidad entre sus propuestas en la campaña política antes de llegar al poder y sus acciones dentro de sus decisiones al llegar al gobierno. El actual partido oficialista cuando estaba en la oposición mantuvo una crítica voraz del nepotismo y la abrumadora cantidad de familiares de ministros y grandes políticos en las nóminas del gobierno. No importa quién esté en el poder, para los dominicanos que nos duele el país, no habrá vacas sagradas. Abinader, recuerda que ese mismo voto de castigo para sacar al PLD, va a ser para ti si no llega el famoso cambio prometido.

Por Elvin Dominici