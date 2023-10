Vamos a votar por la precandidata a diputada de ultramar, Amirís Pérez Familia

Las elecciones primarias del Partido La Fuerza Del Pueblo serán celebradas el próximo domingo 15 de octubre del 2023, donde sus miembros votarán por los candidatos a las curules electivas nacionales e internacionales en vista de las elecciones legislativas y municipales del próximo año 2024. Los Diputados de Ultramar serán también elegidos para participar en las elecciones y ser los representantes legislativos de la diáspora en el Congreso Nacional.

La comunidad dominicana en la circunscripción #1 tiene la oportunidad de votar por la Lic. Amirís Pérez Familia una mujer líder comunitaria y política quien se ha estado destacando por sus aportes al desarrollo de nuestra comunidad y proyectos a favor de la diáspora dominicana en el estado de Nueva Jersey. A pesar de yo no pertenecer o simpatizar por esta organización política, es importante destacar a los candidatos mejores preparados y con la vocación de servicio publico para que represente los intereses fundamentales de todos los dominicanos que vivimos fuera del país.

La Constitución dominicana del año 2010 promulga la Ley 136-11 que constituye la representación de la diáspora en el Congreso Nacional con los Diputados de Ultramar. Esta ha sido una iniciativa necesaria y positiva para asegurar que la comunidad en el exterior tenga sus derechos garantizados. Sin embargo, los legisladores electos desde el año 2012 han dejado huérfana y decepcionada estas aspiraciones de la clase trabajadora de la diáspora.

Por esta razón, la precandidata Lic. Amirís Pérez Familia por el Partido La Fuerza del Pueblo a Diputada de Ultramar por la circunscripción #1, tiene todas las cualidades humanas, políticas y una trayectoria fundamentada de servidora pública que amerita el apoyo incondicional de todos los dominicanos que siguen luchando por sus derechos constitucionales fuera del país.

La comunidad de los dominicanos en el exterior representa el segundo pulmón económico del gobierno, después de las recaudaciones fiscales por el turismo. Así lo reporta el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que durante los primeros siete meses del año 2023 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$5,909.3 millones, lo cual representa un crecimiento de 4.2 % en comparación con el mismo período del año anterior. Por esto es sumamente imperante que los derechos de la diáspora estén encarnados dignamente en el congreso.

La circunscripción #1 es donde se conglomeran la mayor cantidad de dominicanos entre los países de Canadá y los Estados Unidos. Esto amerita una líder que esté en disposición de trabajar por el bien común de toda nuestra comunidad y no vivir exclusivamente de los néctares de esta posición de poder. La mayoría de los dominicanos en el exterior no conoce quién es su representante en el congreso y no tiene una mano amiga que esté al frente de las problemáticas fundamentales que enfrentamos fuera de nuestro país.

La Lic. Amirís Pérez Familia es una madre y esposa doliente de la comunidad que ha estado aportando grandemente desde la edad de los 16 años. Es una mujer con una trayectoria política con méritos y reconocimientos, tanto en nuestro país y en los Estados Unidos que la califica para ser la próxima legisladora campeona de la diáspora.

Desde muy temprana edad Amirís inició el trabajo comunitario y como parte de la tradición familiar en servir a la comunidad se convierte en la primera líder juvenil de la Asociación Dominicana en Newark, Nueva Jersey. Con el transcurrir de los años se ha desempeñado como miembro fundador y asesora de varias organizaciones sin fines de lucro en todo el estado de NJ; en la actualidad se encuentra como fundadora y presidente de Mujeres de Ayer Hoy y Siempre, Inc. (MAHS), una organización comunitaria sin fines de lucro que se esfuerza por promover la salud, el empoderamiento, desarrollo y liderazgo de las mujeres.

Amirís es miembro fundador y secretaria general de Quisqueyanos Unidos de Newark NJ, organización que celebra el día de la Independencia Dominicana en la misma ciudad por los últimos treinta años. Vicepresidente de la reconocida institución Alianza Latina de Liderazgo en New Jersey, Miembro de la Junta Asesora Comunitaria del Centro de Excelencia para la Salud Latina del Hospital Clara Maass, Fundadora del Desfile y Festival Dominicano del Condado Essex y Exdirectora Ejecutiva de la Conferencia Estatal sobre Asuntos Dominicanos en New Jersey.

En febrero del 2010, Amirís fue una de las invitadas especiales entre otros líderes latinos de todo los Estados Unidos por el presidente Barak Obama a la Casa Blanca para conmemorar el Mes de la Herencia Dominicana, y desde entonces se integró a la agenda activista comunitaria nacional para participar en diálogos sobre la comunidad latina.

En abril de 2016, Amirís fue nombrada la primera mujer directora ejecutiva de la

Autoridad de Estacionamiento de la ciudad de West New York, NJ siendo también la más joven en la historia de esa agencia gubernamental y donde continúa ejerciendo su trabajo como funcionaria pública. Por su arduo trabajo y dedicación recibió un reconocimiento por la Nacional Parking Association in Silver Spring, California.

La precandidata por el partido La Fuerza del Pueblo tiene como ejes fundamentales de su plataforma política los siguientes puntos: propone programas y ejecutorias que aporten un retorno digno de la diáspora a la República Dominicana. Entiende que deben de darle acceso a los dominicanos a programas de viviendas desde el exterior y el cuidado de la salud con garantías de seguros de vida. Ella se propone a crear programas de fácil acceso de inversiones financieras e inmobiliarias. También, Amirís ayudará a la reducción de impuestos en trámites de documentos consulares, y de embarque de cajas de alimentos y remesas económicas. Ella luchará por reducir las penalidades para la exportación de vehículos al país, así todo aquellos que quieran retirarse podrán tener facilidades de llevarse sus vehículos con ellos.

Es una prioridad saber elegir quiénes serán los Diputados de Ultramar que tengan la responsabilidad de luchar por todos los dominicanos en el exterior, sin importar la ideología o partido político, sino su trayectoria como servidores públicos. Por esta razón, el ejercer un voto consciente, y no por las conexiones políticas o por la cantidad de dinero invertido en una campaña es la única manera de lograr un empuje gratificante y merecido desde el Congreso Nacional. Estas son sus cualidades comprobadas de su tacto humano y su trayectoria política por la cual todos debemos de votar por la Lic. Amirís Pérez Familia para Diputada de Ultramar por la circunscripción #1.