Dreams Flora Resort & Spa abre en República Dominicana

El resort de 520 habitaciones forma parte de la Inclusive Collection, parte de World of Hyatt, y ofrece una escapada de lujo para las familias en una playa repleta de palmeras en Cabeza de Toro.

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO. – Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció hoy la apertura de Dreams® Flora Resort & Spa, la incorporación más reciente a la Inclusive Collection, parte de World of Hyatt, una cartera global de marcas de resorts all-inclusive de lujo. El resort marca la expansión de la presencia de Inclusive Collection en República Dominicana a un total de 12 resorts y es el quinto destino de Dreams Resort & Spa en el Caribe.

Ubicado en la playa de Cabeza de Toro, repleto de palmeras, Dreams Flora Resort & Spa ofrece una escapada inolvidable diseñada para parejas y familias, convenientemente ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Al llegar, los huéspedes pueden disfrutar de todas las ofertas de Unlimited-Luxury®, incluidas opciones de restaurantes gourmet a la carta, licores de primera calidad internacionales y nacionales ilimitados, servicio de mesero en la piscina y la playa, actividades diurnas, entretenimiento todas las noches en vivo y más.

“El crecimiento continuo de nuestras marcas en República Dominicana con la apertura de Dreams Flora Resort & Spa ofrece a los huéspedes la oportunidad de reconectarse y desconectarse en un lugar idílico”, dijo Gonzalo del Peón, presidente del Grupo, Americas & Global Commercial para Inclusive Collection. “Este family-friendly resort ofrece una variedad excepcional de actividades y amenidades para que los huéspedes adapten su experiencia vacacional a la medida de sus deseos y necesidades para celebrar cada momento”.

Alojamiento de lujo

Dreams Flora Resort & Spa cuenta con 520 suites elegantemente decoradas, todas con terrazas o balcones privados amueblados y amenidades Unlimited-Luxury® como servicio a la habitación, Wi-Fi de cortesía, un minibar renovado a diario y mucho más. Para los huéspedes que opten por una experiencia superior, las habitaciones Preferred Club ofrecen acceso a servicios adicionales, que incluyen check-in y check-out personalizados con servicio de conserje, estatus y servicios preferentes, una exclusiva piscina y bar Preferred Club, amenidades de baño mejorados, minibar mejorado y menú de servicio a la habitación, acceso al lounge Preferred Club y más.

Ofertas culinarias

Dreams Flora Resort & Spa ofrece deliciosas opciones gastronómicas, incluidos restaurantes a la carta, con una variedad de cocinas internacionales como la asiática y mexicana, un bufé con estaciones interactivas, un café y una parrilla para bocadillos, todo con vistas impresionantes, ubicaciones convenientes y sin necesidad de reservación. Para un ambiente más privado, los prácticos restaurantes disponibles las 24 horas permiten a los huéspedes la comodidad de comer desde su suite. Para quienes son alérgicos al gluten, todos los restaurantes ofrecen un menú sin gluten.

Además de las diversas opciones de restaurantes, los huéspedes pueden deleitarse con licores nacionales e internacionales de primera calidad en uno de los numerosos bares.

Amenidades family-friendly

En Dreams Flora Resort & Spa, los huéspedes pueden pasar el día descansando junto a la piscina en una de las múltiples piscinas, incluidas opciones solo para niños y adults-only, o jugando en la playa de arena blanca con vista a los fabulosos tonos turquesa y azul del mar Caribe. Dirigido a familias, el parque acuático ofrece dos toboganes de agua y una piscina para huéspedes de todas las edades, mientras que el Club Explorer para niños de 3 a 12 años ofrece un programa supervisado para niños con actividades como artes y manualidades, un área de juegos para niños, aventuras semanales en campo, búsqueda de tesoros, una sala de juegos interior y videojuegos.

Para los adolescentes que buscan más independencia, el Club para adolescentes Core Zone ofrece un programa supervisado para niños de 13 a 17 años y ofrece una variedad de actividades que incluyen eventos sociales, bar con bebidas sin alcohol, videojuegos, películas en la playa y más.

Para una relajación inigualable, Dreams Spa by Pevonia® de primera categoría ofrece tratamientos innovadores para una experiencia relajante y rejuvenecedora, junto con una variedad de tratamientos corporales, masajes y cuidados faciales para revitalizar los sentidos, estimular el cuerpo y refrescar la mente. Los niños y adolescentes que buscan darse un gusto tienen un menú especial con una variedad de cuidados como tratamientos faciales, masajes, manicuras y pedicuras, y accesorios para el cabello.

Para reservar una próxima estancia o para obtener más información sobre Dreams® Flora Resort & Spa, visite DreamsResorts.com/DreamsFlora o @dreamsresorts.

El término “Hyatt” se utiliza en este comunicado para mayor comodidad para referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o más de sus filiales.

Acerca de Inclusive Collection, part of World of Hyatt

Inclusive Collection, part of World of Hyatt, una de las colecciones más grandes de resorts todo incluido de lujo, incluye nueve marcas distintas de hoteles y resorts diseñadas para celebrar cada momento de cada estilo o etapa de la vida, como Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas.

Sus propiedades están ubicadas a lo largo de México, Jamaica, Curazao, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Panamá, San Martín, Santa Lucía, España, Grecia. Inclusive Collection eleva continuamente el concepto de todo incluido a un nuevo nivel de lujo, con propiedades galardonadas que ofrecen habitaciones de primer nivel, las mejores ubicaciones y extraordinarios beneficios. Las propiedades de Inclusive Collection se unirán al programa de fidelidad de World of Hyatt por fases.

Para obtener más información, visite Inclusive Collection, part of World of Hyatt en www.hyattinclusivecollection.com. Las imágenes, los logotipos y el material de prensa de Inclusive Collection están disponibles en https://newsroom.hyatt.com

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial que trabaja guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí. Al 30 de septiembre de 2022, la cartera de la Compañía incluía más de 1200 hoteles y propiedades all-inclusive en 72 países de seis continentes. La oferta de la Compañía incluye marcas de la Timeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, y UrCove; la Boundless Collection, incluyendo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, incluyendo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ y JdV by Hyatt™; y la Inclusive Collection, incluyendo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de fidelidad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club® y la gestión de destinos de Amstar DMC.

