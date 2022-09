Cuatro individuos asaltan supermercado en Licey al Medio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Cuatro desaprensivos que se trasladaban en dos motocicletas utilizando casco protector para ocultar su identidad, penetraron y asaltaron el supermercado HiperAlba, ubicado en el municipio de Licey al Medio, en Santiago.

Pese a la cercanía del cuartel policial los malhechores encañonaron y amenazaron al propietario Ramón Alba, quien se encontraba en compañía de uno de sus hijos.

El hecho ocurrió en horarios próximos a las 8:00 de la mañana cuando ambos abrían el negocio para iniciar la jornada laboral.

Alba indicó que al ver que cargaron el arma de fuego, tipo pistola, autorizó que tomaran todo lo material del establecimiento para evitar daños mayores.

“Llegaron cuatro individuos en dos motores, uno me sobó la pistola, me llevó a la oficina que estaba abierta, el hijo mío venía saliendo y me dijeron que le buscara el dinero, cójalo todo, cójalo todo”, narró.

Al ser cuestionado sobre si esperaba algo por parte de las autoridades policiales, exclamó: “ ¿Qué yo voy a esperar? Nada”.

El hecho se encuentra en manos de la uniformada y hasta el momento no ofrecen más detalles sobre el suceso.-

