Cientos de perremeístas de NY y Canadá celebran en Montreal Navidad del Cambio 2023 en apoyo a reelección de Abinader

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Cientos de perremeístas de Nueva York, Connecticut y Canadá, celebraron en Montreal el sábado la Navidad del Cambio 2023 en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y las ejecutorias del Gobierno del PRM.

Los asistentes coreaban “4 años más” mientras disfrutaban de música en vivo, comidas y bebidas durante toda la noche.

La representación del partido estuvo encabezada por el secretario general de la seccional NY y director del INDEX NY, arquitecto John Sánchez, quien resaltó el gran entusiasmo y unidad que prevalecieron durante el festejo navideño.

“En nombre de todo el equipo organizador, quiero agradecerles por tomarse el tiempo y unirse a nosotros en este día tan especial (2 de diciembre 2023) que por tercera vez se llevó a cabo nuestra acostumbrada fiesta navideña del cambio”, dijo Sánchez.

Destacó que el evento especial fue patrocinado por algunos compañeros dirigentes de la seccional en Montreal.

“Cada año realizamos este evento con mucho amor y esfuerzo para que esta comunidad cuente con su acostumbrada fiesta. No puedo dejar de mencionar a nuestro diputado de ultramar Norberto Rodríguez y Belkis Peña quienes también contribuyeron con esta actividad”, añadió Sánchez.

El diputado de la provincia de Point Viau, el Frantz Benjamín asistió a la actividad.

“De igual manera quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la comisión de los Estados Unidos que se desplazó para compartir por primera vez en este magno evento, la cual estuvo encabezada por Jhon Sánchez, Secretario General de New York y director del Index de New York, Edgar Núñez, Presidente de la JRM circunscripción #1 Ultramar, Alfonso Mendoza, Presidente de la JRM de New Jersey y secretario general de la JRM en la misma circunscripción, Jorson Hurtado, Secretario de la JRM de Connecticut (Estados Unidos), Luis Frías: secretario general de la JRM de New Jersey, Tiosa Melo: Representante de la JRM de Vancouver, Canada.

Los dirigentes Cesar Gomez, secretario general por la delegación de Sherbrooke quien además fue uno de los DJ de la noche junto al DJ Payaso con su equipo completo Latinmix Fiesta.

“Fue un gran honor contar con el respaldo de todos ustedes”, expresó Sánchez informando que más de 25 simpatizantes incluyendo el movimiento «Mi Familia con el Cambio» encabezado por Reynaldo Bautista fueron juramentados en el evento como cada año.

“Continuaremos trabajando unidos en beneficio de nuestra comunidad dominicana en Montreal y a favor de la reelección de nuestro presidente Luis Abinader”, subrayó Sánchez.

Por su parte, la presidenta Yngrid Beard, agradeció el respaldo de los asistentes para hacer el evento tan especial.