Asonahores dice ocupación hotelera está en un 80 % y espera 10 millones de visitantes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre, estimó este domingo que en un 80 % se encuentra la ocupación hotelera en el país, y vaticinó que en el presente año se puede llegar a los 10 millones de visitantes extranjeros cuando se sumen la cantidad de turistas que llegan por vía aérea con los cruceristas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», Llibre explicó que este año la llegada de turistas superan el 2019, año prepandemia, e igual comportamiento si se compara con el 2022, que de por si fue un año importante porque significó el arranque, luego de la pandemia del coronavirus, y en este 2023 se trata de un año normal de crecimiento completo.

También, dijo que se ha podido observar ese incremento mes tras mes, no solo de los pasajeros o turistas que llegan por la vía área, sino también de cruceristas, porque se ha tenido un impulso bastante importante en la llegada de cruceros.

El dirigente empresarial dijo que se prevé para el presente año alcanzar los 7.9 millones a nivel de turismo aéreo, y dos millones a nivel de cruceristas.

Agregó que, partiendo de esos datos, si se suman ambas cifras, se llegan a los famosos 10 millones, que el país se puso como meta en un periodo de diez años, o sea que se marcha en línea con esas expectativas.

“Y, es posible resaltar que esos resultados se han logrado gracias al trabajo que se ha venido haciendo desde el sector privado, y las instituciones gubernamentales que trabajan en la industria”, resaltó.

Puso como ejemplo de la coordinación entre los sectores públicos y privados, la decisión de las actuales autoridades de incluir a representantes de Asonahores, y de los distintos aeropuertos, en el Comité de Mercadeo del Ministerio de Turismo que es donde se decide de manera consensuada donde se invierte cada dólar que el Estado aporta para la promoción del país como destino turístico.

“El promedio ronda el 80 %, cuando vemos destinos con mayor ocupación como es la provincia La Altagracia en la zona Este del país y, en cambio, se tiene el polo turístico de Puerto Plata que, lamentablemente, tiene un porcentaje de ocupación mucho más bajo, entonces se obtiene ese promedio el cual va variando mes a mes, pero acumulado se va acercando a ese ritmo, y en el caso de La Romana se tiene a Bayahibe que siempre tiene una muy buena ocupación hotelera”, preciso David Llibre.

Indicó que la institución que preside está concentrada en el reglón aéreo, porque la República Dominicana es una isla, y la única forma de crecer es si se incrementa la cantidad de asientos aéreos, más rutas, y en tal virtud se ha incentivado mucho la creación de aerolíneas locales y rutas que se generen desde el país, con la finalidad de aumentar la oferta para que bajen los precios de los pasajes.

“Entonces, esa es la idea, inyectar la mayor cantidad de vuelos y asientos a los destinos donde lo necesitamos para que empiecen a abaratar los costos, porque, definitivamente, uno de los retos que tenemos en el sector es el alto precio que tienen los boletos aéreos hacia la República Dominicana”, reconoció el empresario turístico.

Puso como ejemplo que una persona que quiera venir a vacacionar al país, y un dominicano que quiera viajar al exterior, desde que compra el pasaje ya está gastando un dineral sin haber comenzado sus vacaciones.

Llibre dijo que en la actualidad el 50 % de los turistas que vienen al país, (cuatro millones de visitantes) entran por el Aeropuerto de Punta Cana, y en sentido contrario sucede con el Aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata que ha tenido una considerable caída de vuelos por no tener una cantidad suficiente de habitaciones como hay en la Zona Este.

Dijo que el aumento de la ocupación hotelera, y el incremento de los costos no ha sido compensando con un incremento en las tarifas que cobran los hoteles, y eso ha repercutido en una disminución de la rentabilidad, sin embargo, la industria va por buen camino, y en ese sentido no se pueden quejar.

Llibre califica como un mito decir que la industria turística no paga impuestos aunque reconoce incentivos fiscales

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana califica como un mito las versiones que dan cuenta de que esa industria no paga impuestos, aunque reconoce que la misma cuenta con ciertos incentivos fiscales.

“Es un mito, porque cuando vemos el tema, si bien es cierto que los hoteles tienen incentivos fiscales para su construcción y su desempeño durante los primeros años, no es menos cierto que cada vez que llega un turista y se hospeda en un hotel, paga impuestos, se paga el Itbis de esa ocupación, y no solamente eso, sino que todas las compras que hace paga esa tributación”, explicó Llibre.

Sostuvo que, “Vemos que todo el consumo de los alimentos que se sirven en los hoteles, el 90% viene de producción local, y eso lo vimos en la pandemia, porque cuando los hoteles cerraron una gran cantidad de productores no tenían donde colocar sus productos, y de repente veíamos una mega oferta desde mariscos, carnes, vegetales. Entre otros, porque los hoteles no los estaban consumiendo y se iban a dañar”.

“Entonces, el gran consumidor que es la industria turística, trae también el tema del aporte que damos a nivel fiscal en ese sentido”, insistió el presidente de Asonahores.

Con respecto a la calidad de los salarios, el dirigente empresarial recordó que, “recientemente pasamos por un aumento salarial de un 20 %, que se aplicó un 15 % inmediatamente lo dispusieron las autoridades del Ministerio de trabajo, y el restante 5 % se aplicará el mes de febrero del próximo año”.

“Y, eso también se aplicó el pasado año, o sea, que en los últimos dos años se ha aumentado casi en un 40 % el salario en el sector turístico, y los salarios de los colaboradores tienen un doble componente, porque no podemos olvidar que en la industria es normal que los empleados almuercen allá, ya que fuera de los hoteles no hay donde ir a comer, y también un tema de transporte porque la mayoría no viven próximo a su lugar de trabajo”, aclaró.

Agregó que también se le dota de uniformes, y una gran cantidad de componentes, como el hecho de que algunos colaboradores que no tienen transporte, se le ofrece alojamiento, razón por la cual, cuando se analiza el tema de salario hay que tomar en cuentas todos esos aspectos.

“Y También tenemos que tomar en cuenta el factor de las propinas, que le incrementa su nivel salarial, inclusive, por encima de cualquier sector, y si ha habido alguna situación en el pasado, podemos asegurar que en nuestra gestión las propinas se distribuyen entre nuestros colaboradores”, precisó.

Califica como un inicio difícil y a largo plazo desarrollo turístico Pedernales pero asegura se transita por buen camino

David Llibre calificó como un inicio difícil y a largo plazo el desarrollo turístico de Pedernales, pero aseguró que se transita por un buen camino.

“Definitivamente yo creo que se están haciendo las cosas como deben hacerse, se está creando el destino, y para crear el destino hay que crearlo todo, no solamente los hoteles, sino el aeropuerto, las vías de acceso, y todo lo que conlleva crear ese destino, que van a ser unos años difíciles al inicio, si, que es un proyecto a largo plazo, si, esto no es, sencillamente, vamos a construir el hotel y mañana se va a llenar, no, eso es importante dejarlo claro”, precisó.

Sin embargo, aclaró que, “vamos por buen camino”, y recordó que en tema de turismo hay que pensar a largo plazo, y se puede establecer un paralelismo con el inicio del polo turístico de Puerto Plata que recibió un impulso del Banco Central a través de Infratur, con la diferencia de que en esta ocasión hay leyes de incentivos que en ese tiempo no existían y no permitían mejorar las habitaciones existentes

Sobre el apoyo del sector privado al desarrollo turístico de Pedernales, el presidente de Asonahores dice que ya lo están haciendo, y puso como ejemplo que los dos hoteles que se están construyendo serán operados por dos reconocidas cadenas hoteleras de prestigio mundial.

“Bueno ya hay dos hoteles construyéndose, y hay dos cadenas que van a operar esos hoteles, o sea, que, si se ha demostrado que el sector privado tiene interés en desarrollar ese polo turístico”, enfatizó David Llibre al ser preguntado sobre el involucramiento del sector privado en el desarrollo de Pedernales.

Sobre el tema del Sargazo, el presidente de Asonahores dijo que un hotel gasta, en promedio, U$70,000 al año para la limpieza y el manejo de esa alga marina.

