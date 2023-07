Asesor asegura la prevención lavado de activos sigue teniendo baches

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El asesor en prevención de lavado, José Manuel Patín Muñiz, destacó la necesidad de ampliar el enfoque sobre el lavado de activos más allá del concepto vinculado únicamente al narcotráfico.

Al ser entrevistado en el programa «60 Minutos de Seguros», que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Patín expresó que esta percepción errónea ha generado resistencia entre algunos sujetos obligados en lo referente a los programas de cumplimiento que deben implementar.

Según explicó, la ley contempla 36 delitos distintos relacionados con el lavado de activos; sin embargo, muchas veces la atención se centra únicamente en la droga y el narcotráfico, lo que ha llevado a ciertos profesionales a creer que no necesitan seguir el mismo rigor en sus programas de cumplimiento, especialmente si consideran que sus clientes no están involucrados en actividades ilícitas.

(Ver programa).

Programa de lavado

Patín explicó que luego de que la Superintendencia de Seguros inició el programa de lavado de activos, se dio apertura a las primeras auditorías en junio de 2019 y se extendieron a febrero de 2022.

No obstante, algunos corredores que tenían que renovar su licencia en 2020 no fueron requeridos para presentar una auditoría, ya que el proceso aún no había concluido, por lo que muchos pensaron que no se les pediría el informe.

“Esos corredores que en el 2020 no tuvieron que hacer ese proceso se quedaron en un bache pensando que no le iban a solicitar la auditoría”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que lo malo de esto es que cuando finalmente se realizó la auditoría a estos corredores hubo que marcar como una falta grave que este proceso no se haya realizado en el tiempo establecido por el regulador.

“Dentro de la ley están las faltas administrativas que son leves, graves y muy graves. El no haber hecho una auditoría dentro del periodo que corresponde cae como una falta grave”, indicó.

Relacionado