Arley Méndez consigue los primeros récords de Panamericano de Pesas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, República Dominicana. Arley Méndez hizo caer las primeras marcas del XXVII Campeonato Continental de Mayores de Levantamiento de Pesas, al dominar este jueves la división de los 85 kilogramos del certamen que se celebra en el pabellón doctor José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Méndez, nativo de San Cristóbal, Cuba, pero que deportivamente compite por la bandera de Chile, puso a sonar el himno chileno por primera vez en el campeonato donde 26 países buscan los boletos para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a celebrarse del 19 de julio al 5 de agosto.

El chileno logró marcas del evento en envión y total con 211 y 378 kilos, pulverizando sus propios récords panamericanos logrados el año pasado en los Mundiales de Anaheim, California, Estados Unidos, donde se convirtió en campeón mundial. Había ganado el oro en arranque con 170 kilos alzados.

A pesar de ofrecer una gran exhibición y ganar las tres medallas de oro, Arley dijo que estaba conforme con su actuación, más no satisfecho.

“Quería más y vine por más, pero el fallo del primer intento en envión me impidió ir gradualmente en la competencia subiendo los kilos que yo y mis entrenadores teníamos planeado”, dijo el originario de Cuba.

“Feliz por haber alcanzado la medalla de oro a nivel panamericano en la categoría adulto representando a Chile. Por otra parte me siento un poco triste porque esta no era la expectativa que yo tenía, tenía un reto mayor que era hacer un poco más del total, este peso para mí no representaba nada”, aseguró.

Precisó que vino preparado para hacer 176 en arranque y 215 en envión para tratar de llegar los cercano posible a los 400 kilos, pero no fue posible”, explicó Arley, quien tiene el récord panamericano en arranque con 175 -lo hizo en el Mundial de Anaheim-, en envió con 210 y en los totales había hecho la marca con 378.

Ahora en Santo Domingo, Méndez hizo 211 en envión y 381 en total para conseguir dos nuevos récords continentales.

En arranque, el cubano con nacionalidad chilena fue escoltado por el colombiano Brayan Rodallegas, quien alzó 166, y el venezolano Keidomar Vallenilla obtuvo el bronce con 162.

Rodallegas también obtuvo la presea de plata en envión y en totales con 201 y 267. El cubano Olfides Sáez logró los bronces en envión y totales con marcas de 200 y 358.

Dominicano Bonnat

En esta categoría compitió el dominicano Zacarías Bonnat, pero no pudo meterse en el grupo de los medallistas.

El nativo de Bayaguana fue sexto en arranque con 156 kilos levantados, logró 197 en envión para otro sexto puesto y totalizó 353, séptimo en la clasificación general.

