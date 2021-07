Ángel Rondón asegura no se alegra de lo que le está pasando a Jean Alain Rodríguez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Ángel Rondón, aseguró este miércoles que no se alegra de lo que le está pasando al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien fuera arrestado este martes acusado de presuntos actos de corrupción.

“No me alegro de lo que le está pasando, porque sé lo mal que se siente que te traten de esa manera, seas culpable o no”, expresó Rondón, uno de los imputados en el caso Odebrecht, a través de su cuenta de Twitter.

Rondón, quien recientemente mostró su descontento por todo lo que, según él, le ha hecho pasar Rodríguez, agregó que “la regla de oro dice: No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo, y porque lo he vivido en carne propia”.

El empresario recordó que no se puede hacer leña del árbol caído, “mucho menos burlarse del dolor ajeno, no solo por él, sino por respeto a su familia”.

Reveló que desde anteayer tanto él como su familia han recibido un sin número de memes, videos y comentarios en digital, relacionados con el apresamiento de Rodríguez.

Sobre el particular, sostuvo que los mismos están cargados de mucha ironía y sarcasmo.

“Los que me conocen saben que mi forma de ser nunca ha sido guardar rencores ni desearle ni hacerle el mal a nadie, aún ese “nadie” me haya agraviado a mí”, manifestó Rondón.

Concluyó que, para evitar referirse al tema en público, ha rechazado entrevistas con medios de comunicación, que le han solicitado su parecer sobre el arresto de Rodríguez.

Incidente

El pasado 8 de junio Rodríguez manifestó mediante una carta dirigida al presidente Luis Abinader, sentirse amenazado por el empresario Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, también imputado en el caso de sobornos Odebrecht.

En la misiva al jefe de Estado, Rodríguez precisó que las reiteradas amenazas por parte Rondón pone en peligro su vida y la de su familia, debido a que este externó de forma pública su deseo de asesinarlo.

La reacción de Rodríguez se produjo luego de que Rondón declarara a un medio de comunicación que, por no tener instintos criminales no ha mandado a matar al exprocurador por todo lo que le ha hecho pasar.

En esa ocasión, admitió haber sufrido “terribles momentos” junto a su familia con las acusaciones del Ministerio Público por su rol como consorciado, representante comercial de Odebrecht, y como contratista en esa empresa, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y congresistas dominicanos.

Rodríguez se presentó voluntariamente en la Procuraduría General de la República este martes, después del arresto de varios exfuncionarios del órgano persecutor y de que las autoridades allanaran su residencia en la noche del lunes. Allí fue dejado detenido y posteriormente enviado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El grupo está imputado por presunta coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, supuestos delitos que el Ministerio Público investiga desde hace “varios meses”.

