Ángel Luis Delgado acuerda con equipo de China por US$4,3 millones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador dominicano Ángel Luis Delgado acordó con el equipo Beijing Royal Fighters, de la China Basketball Association, por US$4,3 millones por una temporada, según reportes de portal The Athletic y reproducido en twitter por el periodista Shams Charania.

El nativo de Haina jugó un año en G-League y luego fue deja en libertad por los Angeles Clippers.

Sources: 2019 NBA G League rookie of the year Angel Delgado has signed a one-year, $4.3M deal with the Beijing Royal Fighters of the Chinese Basketball Association. Delgado was on a two-way deal with the Clippers last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2019