Actriz tunecina Hend Sabry renuncia como embajadora del Programa Mundial de Alimentos

EL NUEVO DIARIO, TÚNEZ.- La célebre actriz tunecina Hend Sabry anunció este jueves su renuncia como Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos (PMA) tras 13 años de compromiso debido a la «incapacidad» de la organización a prestar ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza, bajo bombardeos israelíes desde hace 48 días y que se han cobrado la vida de más de 14.000 personas.

En su cuenta de X la artista compartió un comunicado en el que explicó su decisión «con profunda tristeza» después de haber pedido a los dirigentes de la organización que «utilicen su peso, como lo habían hecho exitosamente antes, para defender e impulsar de manera firme un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza».

Sabry declaró que tenía fe en que este organismo, perteneciente a las Naciones Unidas y que recibió en 2020 el Premio Nobel de la Paz, hiciera uso de su influencia «sin embargo, el hambre y la inanición se han utilizado como armas de guerra (…) contra más de dos millones de civiles en Gaza».

«He sido testigo y compartido las experiencias con mis queridos colegas del PMA. Su frustración por no poder hacer lo que mejor saben hacer con los niños, las madres, los padres y los abuelos en Gaza. No podían hacer mucho frente a una máquina de guerra demoledora que no se detenía y no evitaba a los civiles la agonía y la angustia mientras la muerte los rodeaba», añadió.

Sabry, quien se inició en el mundo del cine durante su adolescencia y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Egipto, fue considerada en 2013 por la revista emiratí Arabian Business como una de las 100 mujeres árabes más poderosas.

El Gobierno egipcio, país con influencia clave en Gaza y principal mediador entre Israel y el grupo islamista Hamás, afirmó hoy que se espera que la tregua temporal en la Franja de Gaza entre en vigor a partir de mañana viernes, pese a que estaba previsto que se iniciara hoy, aunque las consultas siguen en curso.

El Parlamento tunecino tiene previsto votar antes de finales de año un proyecto de ley que criminaliza la normalización de las relaciones con Israel con multas y penas que van hasta la cadena perpetua.

En las últimas semanas, miles de ciudadanos han salido a la calle tanto en manifestaciones espontáneas como aquellas convocadas por la sociedad civil para apoyar a Palestina y contra Israel pero también Estados Unidos y Francia, a los que acusan de «cómplices» por su apoyo incondicional.