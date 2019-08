Actriz española destaca participar en “La casa de papel” significó momento importante de su carrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y actriz española Irene Molina destacó que ser admitida y participar en “La casa de papel” significó un momento impresionante de su carrera y le fue de gran regocijo poder trabajar en esta serie de televisión española creada por Alex Pina y producida por Atresmedia.

“Para mí pues fue impresionante desde el momento en el que me llamaron, me dijeron que me habían propuesto, pero hasta que no te dicen el okey o el sí pues ni te lo planteas, y cuando me avisaron que me habían escogido quedé muy feliz y encantada”, sostuvo la actriz en entrevista para Bajo el lente que produce y conduce Willy González y se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Molina destacó que hay que aprovechar y estar agradecido de poder participar en una serie que se encuentra top uno y que ha sido bien calificada por la industria hasta lo que se ha visto en el momento.

La modelo consideró de forma excelente que se le haya estado dando participación a nuevas caras y oportunidades a actores que puedan emprender una carrera y convertirse en los nuevos rostros de las diferentes plataformas del entretenimiento.

En ese mismo sentido, manifestó que las nuevas plataformas quizás no hagan desaparecer el esquema tradicional, al tiempo que precisó que las mismas permiten mucha variedad y alejan al usuario de los métodos convencionales que consistían en asistir a una sala de cine.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 10:45

La actriz Molina sostuvo que “creo que cada cosa tiene un lado bueno y que lo sepas mirar y encontrar es genial porque ese es el camino, porque tiene un encanto quedarse en casa y ver con unas palomitas lo que se está estrenando en ese momento, o irte al cine y socializarte más desde el taquillero hasta la persona que te queda al lado”.

Anuncios

Relacionado