2 de marzo 2023, 87 aniversario de la Policía Nacional

“Al festejarse hoy el día de nuestra Policía Nacional, 87 aniversario, con alegría y lleno de entusiasmo felicito a quienes con valentía, ética y gran compromiso ejercen la digna labor de salvaguardar la seguridad y la paz social. ¡Felicidades!”

Hoy los policías dominicanos se visten de júbilo al cumplirse el 87 aniversario de la creación de nuestra gloriosa Policía Nacional, momento propicio para felicitar a todo el cuerpo policial y de manera especial a los policías, hombres y mujeres que de manera destacada asumen su compromiso de ejercer la autoridad como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con ética y honorabilidad, ellos, son los responsables de mantener la esencia de la institucionalidad policial y quienes inspiran la esperanza para que de manera integral se pueda lograr la seguridad y la paz social en cada comunidad.

Un día como hoy 2 de marzo del año 1936, fue creada nuestra gloriosa Policía Nacional mediante el Decreto No. 1523, 26 años después, en el año 1962 se elabora la primera ley Orgánica Institucional No. 6141, que posteriormente fue sustituida en el año 2004 por la ley orgánica No. 96-04, trayendo un gran avance y fortalecimiento institucional; en el año 2010 se constitucionaliza la función policial, contenida en los artículos 255 y 256 de nuestra Carta Magna, consagrando mayor relevancia a la institucionalidad policial en el Estado y a partir del 2016 se elabora nuestra ley orgánica actual No. 590-16, con la cual hay un retroceso, ya que se perdieron derechos adquiridos y se cometieron muchas irregularidades, pendientes de corregir.

En este día especial invitamos a todos los sectores preocupados por la seguridad y paz a reflexionar sobre la Policía qué queremos y recordar que los policías son el recurso más importante para salvaguardar la paz social y garantizar derechos y libertades. No olvidemos que la seguridad es asunto de todos y ahora que nuestro Presidente Constitucional está mostrando voluntad y compromiso para modernizar y sanear nuestra policía, es una oportunidad que debemos aprovechar para lograr esa anhelada policía, (moderna, civilizada, educada, respetada, confiada, eficiente y ,sobre todo bien pagada, equipada y entrenada).

Me permito recordarles que nuestra Policía es un reflejo de la sociedad y es de donde se desprenden los incidentes negativos protagonizados por algunos policías. A pesar de todo, la profesión policial sigue siendo la labor de mayor riesgo en el país y el mundo. Por lo que debemos reconocer y valorar el sacrificio llevado a cabo por la mayoría de los miembros que forman nuestra gloriosa institución policial. Asumamos juntos este reto de sanear y fortalecer, sin prejuicios la Policía Nacional Dominicana.

Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la Patria.

Por Juan Tomás Taveras

*El autor es político duartiano independiente, mayor general retirado PN, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Activos y Jubilados Dominicanos. Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.

