Yo Tengo Valor en Prevención y Manejo de Conflictos (y III)

Dos han sido el material recopilado que he publicado en El Nuevo Diario con el propósito de retomar un tema que grupos empresariales articulados en Educa han impulsado desde hace casi tres décadas.

Actividad Tres. Cómo los conflictos salen fuera de control

La mayoría de las veces podemos resolver nuestros conflictos fácilmente. Sin embargo, algunas veces se van intensificando y escapan a nuestro control. Muchos factores pueden hacer que esto ocurra. Podrías estar teniendo un mal día. Un amigo quiere que lo acompañes a hacer compras. Tú no tienes ganas. El amigo insiste. Tú te enfadas y gritas. El amigo se siente herido y grita también. y así continua.

Analiza la situación donde dos estudiantes entran en conflicto por una silla en un partido de pelota. Identifica las acciones que llevaron a la situación fuera de control y también algunas posibles consecuencias del conflicto.

Ana: pone una mano sobre la silla y dice “Esta silla está reservada”-. José: Aparta la mano de Ana y dice, “Que lastima, pero se encuentra vacía y me sentaré en ella. Tu amigo tendrá que buscarse otra”.

Ana: Se levanta, pone las manos en la cadera, encara a José y dice, “Yo no lo creo así. Muévete o de otra manera tendré que moverte yo misma”.

José: Se ríe y le dice a Ana, “Me gustaría verte intentarlo”.

Ana: Levanta la mano y le da un empujón.

Trabajo en Grupo

Trabaja con tu grupo para explorar recientes conflictos explosivos que conozcan de su propia vida, de la familia, de la televisión, libros o de las noticias.

¿Cómo podrían estos conflictos haber sido encaminados hacia soluciones positivas? Utiliza las siguientes preguntas como guía para empezar:

-¿Qué causó que el conflicto se salga de control? ¿Alguna de las personas ha entrado a la situación ya enojada por alguna otra situación? ¿Qué actitudes trajo cada uno de los participantes a la disputa?

-¿En qué puntos pudo el conflicto haber sido orientado hacia un resultado más positivo?

-¿Cuáles son algunas alternativas a las humillaciones, amenazas, miradas hirientes y sobrenombres?

Representa uno de los conflictos que discutieron para la clase. Deténgase al punto donde la situación comienza a salirse de control. Pidan a sus compañeros ideas para evitar la explosión y alcanzar una solución pacífica.

Acciones que provocan que el conflicto salga fuera de control. Ana. José. Posibles consecuencias del conflicto:. Ahora analiza nuevamente el diálogo. Considera las palabras y el comportamiento de cada persona. ¿En qué momento pudieron haber optado por diferentes alternativas que hubieran evitado que la situación se saliera de control?

Actividad Cuatro. Reglas básicas para un conflicto

Propósitos:

a) Introducir y aclarar las destrezas básicas de solución de conflictos, destacando el uso de una serie de respuestas. b) Animar a los/as estudiantes a emplear las estrategias de solución de conflictos y enfatizar el vínculo de causa y efecto entre estas estrategias y las soluciones positivas.

Trabajo en Clase

Las personas tienen a responder de diferentes maneras a las situaciones de conflicto. Algunos simplemente se quedan tranquilos y se encierran en si mismos. Otros se vuelven discutidores. Presente la actividad animando a los/as estudiantes a analizar cómo ellos/as reaccionan usualmente cuando son confrontados a una situación de conflicto.

Trabajo en Grupo

Después que los/as estudiantes completen su cuadro de estrategias para manejar conflictos, organícelos en grupo para la actividad final. Ofrézcales las siguientes ideas para un trabajo de grupo exitoso:

Motive a intercambiar y discutir las estrategias que identificaron en la actividad de trabajo en clase antes de comenzar su aplicación en situaciones conflictivas.

Anime a los/as estudiantes a aplicar estrategias de solución de conflictos a medida que reproducen el diálogo.

Concluyendo la actividad

Como esfuerzo final de grupo para el programa, el diálogo y la representación deben reflejar la nueva comprensión de los estudiantes sobre la conducta sensible al conflicto. Anime a los/as estudiantes a compartir honesta y abiertamente sus puntos de vista con los/as demás, aun si estos puntos de vista son críticos, mientras ellos/as contestan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué tan efectiva fueron las reglas para manejar conflictos al ser aplicadas durante las representaciones? b) ¿El programa te ha ayudado a entender otros puntos de vista? ¿a sentirte más seguro/a frente a las presiones de tus conocidos? ¿Estás en capacidad de resolver conflictos de una manera pacífica?

Concluya el programa haciendo que la clase trabaje en conjunto para hacer y firmar un acuerdo en el cual se comprometen a incorporar activamente las destrezas recientemente aprendidas para la solución de conflictos en su día a día.

Yo Tengo V.A.L.O.R. Educa-Secretaría de Educación Grupo León Jimenes

Actividad Cuatro. Reglas básicas para manejar conflictos

Desarrollar tus propias percepciones y establecer metas personales son parte importante del crecimiento. Como tú probablemente sabes, a veces tus percepciones y metas estarán en conflicto con las de otra persona. Aprender algunas reglas básicas para manejar conflictos te ayudará a tratar mejor con estas situaciones.

A diferentes conflictos se aplican diferentes reglas. Pero algunas reglas se aplican a todos los conflictos. Por ejemplo, una regla básica para todos los conflictos es mantener la calma. Observa las reglas básicas para manejar conflictos y escribe algunos ejemplos de que podrías hacer para seguirlas en la columna titulada Hazlo. Un ejemplo hecho para ti.

Reglas para manejar un conflicto

Trata de mantener la calma Reconoce que algunos conflictos no pueden ser negociados. Disponte a hablar del problema. Escucha a la otra persona con mente abierta. Trata a la otra persona con respeto. Busca soluciones que favorezcan a ambas partes. Trata de llegar a un arreglo. Sé responsable de tus actos. Trata y trata nuevamente de buscar soluciones. Si es necesario, busca a alguien que actué como intermediario.

Trabajo en Grupo

Reúnete en grupo para evaluar los conflictos presentados en este programa YO TENGO V.A.L.O.R. ¿Cómo pueden estas reglas básicas de solución de conflictos ser aplicadas a estas situaciones? ¿Qué impacto podría tener su uso en los resultados de cada situación? Utiliza tus anotaciones de todas las actividades del programa como herramientas de apoyo en las siguientes tareas.

Escribe de nuevo el diálogo de una situación de conflicto. Ten en cuenta todos los pormenores, pero utiliza las reglas básicas para solución de conflictos para reorientar la situación hacia un final positivo. Representa las dos versiones de la situación. Compara y contesta los comportamientos y las expresiones de los participantes: ¿Cómo ayudaría el uso de las reglas para el manejo de conflicto a llevar el conflicto hacia una conclusión positiva? ¿Cómo te sentiste cuando se pudo controlar la situación? Habla acerca de cómo estas reglas básicas pueden ayudarte a ser más responsable en tu vida. Hazlo. Respirar hondo (ejemplo).

Formulario de evaluación del educador, y un cuestionario para los/as estudiantes

Apreciado (a) maestro (a: recientemente usted participó en un programa educativo llamado “Yo tengo Valor”, el cual fue liderado por EDUCA. Quisiéramos conocer sus opiniones acerca de dicho programa; para esto le vamos a pedir que complete este formulario y lo devuelva lo más pronto posible al orientador o directo de su escuela o colegio.

A.- Información General: 1-Nombre de escuela o colegio: Curso: Regional: Distrito:

B.-Evalué la calidad de cada componente del programa en función de su utilidad para el mismo.

Calidad de la Guía del maestro. 2. Actividad No. 1 (Conflictos en nuestras vidas). 3. Actividad No. 2 (Entendiendo el punto de vista de la otra persona). 4. Actividad No. 3 (Como los conflictos salen fuera de control). 5. Actividad No. 4 (Reglas básicas para manejar un conflicto). 6. Calidad de los afiches. 7. Calidad de los folletos para los Padres. 8. Efectividad del programa. 9. Efectividad de las actividades en grupos pequeños. 10. Efectividad de las presentaciones luego de cada actividad. 11. Reacciones de los estudiantes ante el programa. a)Excelente, b)Bueno, c)Regular, d)Malo e)Muy Malo.

C.- ¿Qué tan de acuerdo está usted con estas afirmaciones…? 1. Este programa tendrá un efecto positivo en los alumnos. 2. Me gustaría continuar recibiendo materiales de esta naturaleza. 3. Estas actividades deben ser insertadas en el programa de clase formal. a) Muy de acuerdo; b) De acuerdo; c) Sin Opción; d) En desacuerdo y e) Muy en Desacuerdo.

D.- ¿Qué otro tipo de material usted recomienda sea usado en este tipo de actividades en un futuro?

E.- ¿Cuáles recomendaciones usted daría para mejorar estos programas?

Gracias por su colaboración…¡¡¡¡ Revise el cuestionario, asegúrese de completar todas las preguntas.

Formulario de evaluación cuestionario para los/as estudiantes

Apreciado (a) estudiante: recientemente usted participó en un programa educativo llamado “Yo tengo Valor”, el cual fue liderado por EDUCA. Quisiéramos conocer sus opiniones acerca de dicho programa; para esto le vamos a pedir que complete este formulario y lo devuelva a su profesor (a).

Información general: 1.Nombre de escuela o colegio 2.Localidad 3.-Edad_Curso_Sexo: M () F ()

B.-Qué tan de acuerdo estas afirmaciones…

Este programa me ha ayudado a mejorar mi comportamiento.

2.-Me siento mejor capacitado para resolver pacíficamente los problemas en casa.

3.-El programa me ha ayudado a cambiar la manera de comunicarme con mis padres.

4.-Pienso que el programa me ha preparado para manejar mejor los problemas de mis amigos.

5.-El programa me enseñó otras maneras de manejar situaciones incómodas.

6.-Siento que ahora estoy mejor preparado para mejorar las relaciones con mis padres.

7.-Yo diría que el programa ha tenido un efecto positivo en mi comportamiento.

8.-Siento que estoy mejor preparado para tomar decisiones.

9.-Pienso que esta actividad debe ser incluida dentro del programa oficial de clases.

10.-Considero que mis amigos deben participar en este programa.

11.-Me siento mejor preparado para aconsejar a mis amigos que están tomando decisiones en sus vidas.

12.-El programa me ha ayudado a darme cuenta de la importancia de tomar decisiones responsables.

13.-Me gustaría aprender más acerca de aspectos que me ayuden a sentirme responsable por mis acciones. a) Muy de acuerdo; b) De acuerdo; c) Sin opinión; d) En Desacuerdo y e) Muy en Desacuerdo.

1¿(Cómo evaluaría el programa en sentido general? a) Excelente; b) Bueno; c) Regular; d) Malo y e) Muy Malo.