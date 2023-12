Yo tengo valor en prevención y manejo de conflictos (II)

En el artículo anterior https://elnuevodiario.com.do/yo-tengo-valor-en-prevencion-y-manejo-de-conflictos-i/ describimos las diversas maneras de este proyecto de promoción de la convivencia pacífica en la escuela, comunidad y sociedad, en donde Acción para la Educación Básica (Educa) planteo herramientas para los diversos actores del sistema educativo dominicano.

En ese sentido, eran las siguientes acciones o actividades:

Actividad Dos

Entendiendo el punto de vista de la otra persona.

Propósitos. Motivar a los/as estudiantes a apreciar la influencia de las experiencias personales en los puntos de vista de los/as participantes de un conflicto. Analizar situaciones de conflicto para clarificar los puntos de vista de los/as participantes.

Trabajo de Clase

Inicie la actividad invitando a los/as estudiantes a opinar sobre el siguiente caso: Dos niños han ganado entradas gratis para un evento deportivo. Carlos cuyo padre trabaja en la pista y normalmente obtiene entradas gratis, respondió “Qué bien”, Francisco, cuya familia es pobre y no puede comprar entradas, saltó de felicidad y gritó “Yo gané”.

Discuta con sus estudiantes por qué el precio tiene un significado tan diferente para Francisco y para Carlos. Resalte que las diferencias en las experiencias personales pueden impactar fuertemente en situaciones conflictivas al producir cargas emocionales y un contraste grande.2

Trabajo en Grupo

Analice algunas experiencias adicionales sobre las representaciones para presentar a los/as estudiantes para sus grupos de trabajo:.

Oriente a sus estudiantes a enfatizar su comportamiento estimulándolos/as a reconocer diferencias en la manera en que los demás podrían pensar. Por ejemplo, los/as estudiantes de su clase probablemente tienen diferencias en cuanto al tipo de música y al tipo de ropa que ellos/as prefieren. Hable acerca de cómo ellos/as desarrollan estas preferencias.

Enfatice la necesidad de respeto y consideración en la solución de conflictos. Recuerde a los/as estudiantes que las personas deben considerar el punto de vista de los demás con sensibilidad y cuidado, comentar y analizar las alternativas de solución de manera constructiva y justa.

Seguimiento

1-Provea a los/as estudiantes de periódicos y revistas para seleccionar situaciones de conflicto que envuelvan a diferentes grupos culturales. Invite a un par de estudiantes a identificar y discutir los conflictos, enfatizando en la comprensión de los puntos de vista de todos los/as participantes y todas las circunstancias, por ejemplo, el deseo de preservar lo heredado.

2-Motive a los/as estudiantes a imaginar situaciones en las cuales tener diferentes puntos de vista podrían exponerlos a conflictos sobre asuntos de estilo o comportamiento personal. Algunos de estos podrían ser sobre temas como fumar, beber, usar drogas, o comportamiento en general. Discutan sobre la importancia de apreciar los puntos de vista y experiencias de otra persona para ayudarlos a resistir presiones.

Actividad Dos. Entendiendo el punto de vista de la otra persona

Detrás de todo conflicto existen siempre dos puntos de vista. La gente trae diferentes experiencias e ideas a una situación de conflicto; entonces cada uno ve la situación de una forma diferente.

Estudia el conflicto entre Luis y Cesar para aprender acerca de los diferentes puntos de vista. Cada una de sus palabras puede ayudarte a conocer cómo ellos piensan sobre la situación. Anota lo que tú piensas en el espacio correspondiente.

Luis: Tienes que venir conmigo después de clases. Estos tipos son bien chéveres. Andrés puede hacer los anillos más grandes con el humo del cigarrillo. El me enseñará cómo hacerlo. No veo la hora de mostrarle mi hermano.

Cesar: No gracias, no me gusta la onda de esos tipos.

Luis: Vamos, a lo mejor Andrés te enseña a ti también.

Cesar: A mí no me gusta fumar. Hace que tu respiración y tu ropa huelan a humo. Aparte, a mi madre no le gustaría.

Luis: No seas lento, pruébalo.

Cesar: ¡Dije que no¡

Luis: Bueno, pensé que eras mi amigo.

Trabajo en Grupo

Llegó el momento de ponerse en los zapatos de otra persona para aprender sobre los diferentes puntos de vista. Sepárense en parejas y por turno interpreten los papeles de Luis y Cesar. Utilicen las anotaciones de “Detrás de las palabras” como ayuda. Luego discutan lo que aprendieron.

-¿En qué manera los jóvenes diferían en sus puntos de vista? -¿Cómo creen que cada uno desarrolló su punto de vista? -¿Cómo te sentiste al interpretar cada papel? -¿Cómo el conocer el otro punto de vista hubiera ayudado a Luis y a Cesar a resolver su conflicto positivamente?

Detrás de las palabras: Luis: Cesar:

Actividad Tres. Cómo los conflictos salen fuera de control

Propósitos: Analizar los comportamientos que pueden causar que una situación de conflicto se salga de control.

Los/as estudiantes encontrarán la manera de manejar las situaciones difíciles, incluyendo el reconocimiento de la contribución de factores emocionales, tales como agotamiento nervioso o miedo.

Trabajo en Clase

Introduzca la actividad ayudando a los estudiantes a reconocer los factores que podrían provocar que se afecte el temperamento, se pierda el control y se llegue a la agresión en ciertas ocasiones. Algunos ejemplos son;

El miedo a ser heridos físicamente, ser avergonzados o ser enfrentados a una presión.

Agotamiento por enfermedad, estrés o demandas académicas inusuales o excesivas.

Frustración debido a repetidas dificultades con determinada tarea o persona.

Trabajo en Grupo

Después de que la clase haya identificado los factores contribuyentes y las posibles consecuencias del conflicto fuera de control presentado en la actividad, ayude a los/as estudiantes a prepararse para sus grupos de representación.

a) Para dar una idea a sus estudiantes de cómo los factores externos pueden contribuir al conflicto, pondremos ingredientes diferentes al siguiente caso: Ana y José han roto su relación de noviazgo. El hermano de Ana y José eran enemigos. José acaba de reprobarse en un examen. Pregunte a sus alumnos cómo estos factores podrían afectar la situación. b) Estimule a sus estudiantes a pensar qué harían ellos/as si estuvieran envueltos en o cerca de una situación similar. ¿Qué regla (s) de las presentadas en el afiche utilizarían y por qué? Seguimiento

1-Solicite que lean nuevamente el diálogo entre Ana y José. Haga que sus estudiantes identifique lugares donde Ana y José podrían haber elegido diferentes alternativas y detener la situación antes de salirse de control. Seleccione a dos estudiantes para representar la situación, deteniéndose en los puntos clave y cambiando el diálogo para reflejar las sugerencias de los/as estudiantes para apaciguar la situación.

2-Cite algunas reglas sugeridas para reducir la violencia y los conflictos fuera de control en su centro educativo, familia o comunidad. Dependiendo de la madurez de su grupo y de la naturaleza de la comunidad, estos conflictos podrían oscilar desde peleas de pasillo hasta violencia de pandilla. A medida que los/as estudiantes brindan ideas, resalte el uso de técnicas de prevención y manejo de conflictos sobre el uso de la fuerza.