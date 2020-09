Yerlin De la Cruz, la joven que busca destacarse en la pantalla chica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yerlin De la Cruz es modelo, locutora y maestra de ceremonias oriunda de Constanza, a quien hemos visto en segmentos de humor en programas como “Dime a ver”, “Titirimundaty” y “El show de la comedia”, y se encuentra trabajando arduamente para en un futuro cercano brillar como presentadora en la televisión nacional y hasta en la internacional.

Es por ello que, para conseguir su objetivo, desde hace tres semanas asumió un nuevo reto profesional, al ingresar al staff del programa de variedades “Yoryi Internacional”, junto al veterano Yoryi Castillo.

Esta nueva etapa la ve como una excelente oportunidad para crecer en el campo televisivo pues actualmente está presentando artistas, realizando entrevistas y además de participar en varios segmentos, cuestiones que no había realizado anteriormente.

“Es una excelente plataforma para crecer en el ámbito de la televisión.”, comenta de su rol en este espacio que se difunde los sábados de 12 del mediodía a 4 de la tarde, por Digital 15 y Telemicro Internacional.

“Estoy disfrutando al máximo mi nuevo trabajo en un programa que no solo me ayudará a seguir avanzando a nivel profesional, sino que también me permitirá proyectarme tanto a nivel nacional como internacional”. Además, dice que ha disfrutado mucho trabajar en este programa al punto de sentirse como en familia pues Yoryi Castillo la ha guiado y apoyado.

Aunque en lo adelante la veremos en la pantalla chica, expresó que en un futuro pretende dedicarse a la música, pues afirma que es sueño desde su infancia.

Agregó además que desde hace diez años creó su propia fundación llamada “Rescate” que se dedica a realizar obras sociales y llevar ayuda a los más necesitados.