Yarissa Rodríguez denuncia que ha recibido amenazas por su nominación a Premios Soberano 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La youtuber Yarissa Rodríguez denunció que ha sido acosada y que ha recibido amenazas luego de que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) diera a conocer sus nominados para Premios Soberanos 2021, y fuera elegida en la categoría de “Youtuber del año”, escogencia con la que muchos no han estado de acuerdo.

A través de sus perfiles de redes sociales la joven manifestó que cuando recibió la noticia de su nominación a la premiación pensó que sería el día más feliz de su vida, sin embargo, lo que debió ser una ocasión de alegría y regocijo se vio opacado por mensajes de personas que le enviaban fotos de su residencia, la ubicación de su hogar, y otros que le indicaban que le solicitara a la organización que colocara a Capricornio TV en su lugar.

“Esa persona que me esta escribiendo estoy segura que no sabe quien soy. Si esto se sigue extendiendo pues yo voy s tomar cartas en el asunto porque no quiero esto en vida, y nunca me he liado con tigueres, maleantes o con gente que no tiene la cabeza bien puesta”, acotó la joven, quien hasta la fecha acumula más de tres millones de suscriptores en su canal de YouTube.

La creadora de contenido además manifestó que la Asociación de Cronistas de Arte debió investigar que es un youtuber, y finalmente decidir si querían incluir esta categoría, en virtud de que entiende que en República Dominicana la única forma de hacerse “famosa” es trabajando en medios tradicionales, y no en medios alternativos como YouTube, razón por la que puede generar controversias.

Pablo José Rodríguez, nombre real de Capricornio TV, no fue nominado y algunos de sus seguidores han expresado inconformidad por la exclusión del joven. Su canal de YouTube tiene 1.87 millones de suscriptores y se caracteriza por entrevistar delincuentes, trabajadoras sexuales y otras personas de barrios populares que no suelen salir en medios tradicionales.

En la nueva categoría de Premios Soberano 2021, “Youtuber del año”, Yarissa Rodríguez compite con Carlos Durán, Santiago Matías, Sergio Carlo y Adolfo Lora.