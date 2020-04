Y entonces, ¿después del 15 de marzo qué se ve?

Señores, ya no es cuestión de que yo entiendo; yo creo; o es que esa es mi opinión, es qué existe una información, el dato frío e imparcial. Y esa es la verdad.

Con lo expuesto en este primer párrafo, nos estamos refiriendo a lo que aconteció en las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo del presente año como consecuencia de haberse suspendido éstas en el mes anterior, el 17 de febrero, porque falló o hicieron fallar el sistema informático de las votaciones computarizadas en los 18 municipios de mayor cantidad de votantes.

Por cierto, ese tema de suspender las elecciones parece que va a tomar la de «Villadiego», tal cual es una constante en el país con los temas importantísimos que conllevan penas judiciales, es algo cultural entre nosotros, no se llega al fondo y muchos menos se dan las explicaciones.

Volvamos a los resultados del 15 de marzo, porque obviamente, en una competencia electoral hay un enfrentamiento y nunca se da un empate, alguien resultará favorecido, y cuando el escrutinio es la antesala de un unos sufragios generales, que son más importantes, por lo que crean mayores expectativas, entonces, los datos precedentes tienden a decir cómo pueden venir las cosas.

En este contexto, los resultados a nivel de obtener los objetivos con el total de los votos computados por la JCE con relación a los 158 municipios fueron los siguientes; el PRM y aliados tiene garantizadas 80 alcaldías en sus diferentes denominaciones, el PLD también con sus aliados, ha logrado 64, el PRSC, FP, BIS con sus fuerzas de apoyo se distribuyeron 10 demarcaciones, mientras que el PRD obtuvo un total de 3.

Lo más importante del párrafo que no precede, son los datos con relación a la cantidad de alcaldías ganadas en esas elecciones municipales, porque no se trataba de llevarle más o menos votos del total de los mismos a nivel nacional un partido al otro, sino, el de ganar en cada una de las demarcaciones por grandes o pequeñas que fueran.

Con lo dicho anteriormente, no quiero decir que no sea importantes llevarle mucho voto a nivel general un partido al otro en el ámbito municipal, lo que escribí y ratifico es, que ese no era el objetivo de los partidos en la recién finalizadas elecciones municipales, sino que era, ganarles a sus contrarios de manera particular en cada uno de los diferentes lugares. Tan sencillo como eso.

Un simple ejemplo práctico ilustra esta situación, y es que solo bastaría preguntarles a los empleados de los ayuntamientos donde perdieron los peledeístas, si los resultados no fueron de mucha importancia con respeto a sus derrotas, tal cual fueron los casos de los ayuntamientos de; Santo Domingo Este y el Oeste, San Cristóbal, Azua, entre otros, porque saben que serán cesanteados sin contemplaciones a partir del día 24 de este mes de abril.

Los resultados de estas elecciones recién finalizadas, han puesto a los perremeístas con la motivación en la estratosfera, ellos que estaban eufóricos antes de estos resultados, ahora con estos hechos que les son tan favorables, imaginémonos como se sienten.

Es que en honor a la verdad, cualquier otro detalle que favorezca electoralmente al licenciado Luis Abinader, el hombre podría hasta ganar en la primera vuelta.

Si los del partido gobernante, los del PLD, no diseñan una política clara de enfrentar a Luis Abinader y de mucho cuidado en sus críticas contra Leonel Fernández, que se preparen para entregar el poder; tan obvio como eso.

Es que después del 15 de marzo otro panorama se vislumbra en el escarnio político nacional, donde sólo nos resta ver el desenvolvimiento de los tres principales aspirantes presidenciales como un aderezo para saber quién quedará en segundo lugar, si es que tenga importancia alguna esa posición.

Con los resultados electorales de las recién pasadas elecciones municipales sacamos tres conclusiones; la primera, el gran ganador fue el PRM, segunda, en el PLD se delata que es muy probable su salida del poder, y la tercera, hoy más que nunca antes, se fortalecen las amenazas de que salga victorioso en la primera vuelta Luis Abinader.

Autor: José Núñez

