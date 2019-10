Vocero de Leonel desmiente supuesta propuesta habrían hecho a Danilo para evitar división del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El periodista Rafael Núñez, vocero del proyecto presidencial del expresidente Leonel Fernández, desmintió este martes la supuesta propuesta revelada esta mañana por el comunicador Julio Martínez Pozo, la cual habría sido presentada al Gobierno por los leonelistas para evitar la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“No es verdad que la fuerza que representa @LeonelFernandez hiciera una propuesta de 14 puntos al oficialismo como forma de evitar el rompimiento en el @PLDenlinea como señala hoy el periodista @MartinezPozo. En la Dirección Estratégica nunca se tocó ese tema”, expresó Núñez a través de su cuenta de Twitter.

A través de la misma cuenta, Núñez aclaró que la participación de Fernández en campaña no está supeditada a cargos.

“Nuestra participación en la política no está supetitada al repartimiento de cargos. Un asunto tan grave como la estabilidad de un partido no lo íbamos a condicionar por puestos. No pedimos nada en el 2012, menos ahora”.

Manifestó que cualquier propuesta de esa envergadura, el doctor Fernández “la hubiese planteado en la Dirección Estratégica y nunca conocimos los supuestos 14 puntos. No es cierta esa información dada por @MartinezPozo”, enfatizó Núñez.

Según Martínez Pozo, tras el conocimiento de los resultados de las pasadas primarias simultáneas, donde Gonzalo Castillo resultó el candidato ganador dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el sector de Leonel Fernández le habría hecho una propuesta al equipo político de Danilo Medina con la finalidad de evitar una ruptura de la organización.

Destacó que en la supuesta propuesta los leonelistas solicitaban al Gobierno el control de siete ministerios, diez embajadas, diez consulados y otras importantes instituciones públicas.

