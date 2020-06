Viuda de 77 años recibe casa nueva y amueblada por parte de “Acción Solidaria” de Gonzalo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El programa Acción Solidaria, a través del cual se coordina la política socio-comunitaria del candidato presidencial Gonzalo Castillo, entregó ayer una casa nueva totalmente amueblada a la señora Paulina Marte Disla, una viuda de 77 años que habitaba una casucha en condiciones deplorables en el barrio 27 de Febrero.

Doña Paulina no paró de agradecer a Dios y a Gonzalo Castillo ya que para ella fue una sorpresa ver su antigua casucha convertida en una casa digna, debido a que no solicitó la construcción de la misma, sino, que fue abordada por miembros de la Dirección Social y Comunitaria de la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana-PLD-, quienes al ver el estado de la vivienda de la anciana, procreadora de 7 hijos, decidieron ir en su auxilio.

“Gracias a Dios y a Gonzalo Castillo que me hizo mi casa y hasta me la equipó con todos estos trastes nuevos. Esto es una bendición que yo nunca imaginé que vería ya a mis 77 años y por eso le pido a Dios que haga realidad todo lo que Gonzalo Desee en su corazón”, expresó la beneficiada.

Doña Paulina sostuvo que sus vecinos le decían que no perdiera su tiempo mudandose de su casa porque no era verdad que se la arreglarían, sin embargo, ella dice que mantuvo firme su fe en Dios y que creyó que Gonzalo se la construiría, porque lo había visto hacer estas obras sociales con personas que como ella no poseen más que su fe.

De su lado, el director de los Programas Sociales y Comunitarios de la candidatura de Gonzalo Castillo, Abel Tejada, explicó que en los barrios más carenciados en todo el territorio nacional el programa de Acción Solidaria tiene a un grupo de técnicos haciendo levantamientos que les permiten constatar las condiciones habitacionales y alimenticias de las personas con mayores carencias, las que luego son visitadas con la solución a sus problemas básicos.

“Los hombres y mujeres que trabajan en el programa tienen las instrucciones por parte del candidato presidencial, Gonzalo Castillo, de no detenerse a mirar colores partidarios ni credos religiosos, aquí lo importante es la condición en la que vive la gente y nuestra misión, por orden ireestricta de Gonzalo, es mejorarla, llevar alegría y seguridad a los hogares de los que menos pueden”, indicó el coordinador social.

Antolín Marte, hijo de Doña Paulina, afirmó que “si Dios le da la oportunidad a Gonzalo de gobernar el país estaremos en manos seguras y veremos a muchas familias salir de la pobreza, porque nosotros somos testigos de la solidaridad y la sensibilidad humana de ese hombre”.

