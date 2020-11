Viral caso de piloto que sobrevivió tras ser succionado por ventana y quedó colgando fuera de avión

EL NUEVO DIARIO, REINO UNIDO. – Se ha hecho viral en redes sociales el caso del capitán Tim Lancaster, de la aerolínea British Airways, quien en 1990 sobrevivió a un accidente luego de que uno de los parabrisas que eran parte de la cabina del avión en que se encontraba se rompiera durante un vuelo.

Medios internacionales como RT indican que el incidente generó una despresurización que succionó a Lancaster por la ventana fuera del avión. El piloto no salió volando debido a que un asistente lo sostuvo de las piernas hasta que el avión aterrizó.

30 años después, el caso se ha hecho viral en redes sociales, luego de que el periodista David Ferrier publicara en Twitter imágenes del incidente, las cuales fueron tomadas de un documental de National Geographic en 2005.

El documental indica que el vuelo 5390 de la citada aerolínea, con 81 pasajeros y seis tripulantes, salió del aeropuerto de Birmingham el 10 de junio de 1990 hasta España. Al elevarse a 17,000 pies de altura, los asistentes de vuelo sirvieron bebidas y los pilotos se quitaron los cinturones para esperar el desayuno.

Pero, luego de esto se generó una explosiva ruptura del parabrisas lateral de Tim Lancaster y la descompresión sacudió el avión, destruyó la puerta de la cabina y arrastró su cuerpo hacia fuera.

Tras investigaciones de lugar, se determinó que la ruptura del parabrisas generó una mala instalación de los pernos que tenían que sostenerlos y aguantar la diferencia de presión entre el exterior y la cabina.

in 1990 the window of a plane fell off and one of the pilots got sucked out so they just held onto his legs while the plane landed pic.twitter.com/dp4mINhWy9

— David Farrier (@davidfarrier) November 13, 2020