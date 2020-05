(VIDEOS) Comerciantes en Día de las Madres: “El flujo no ha sido como en otros años, pero se ha vendido”

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de este domingo, ciudadanos hacen largas filas en comercios para poder obsequiar el regalo del Día de las Madres. Se observa a algunas tiendas tomar las medidas de higiene al momento en que entran sus clientes. Por otro lado, en tiendas Garrido, uno de sus gerentes explica que aún con la situación del coronavirus en el país, las ventas han estado buenas, mientras que buhoneros expresan lo contrario. Video cortesía: Vladimir Santos #elnuevodiariord