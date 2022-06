(VIDEO) Valoran discurso del presidente argentino en Cumbre de las Américas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Lamento que no hayamos estado presente todo los que debíamos estar, en este ámbito tan propicio para el debate”, expuso en su discurso ante la Cumbre de las Américas el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras criticar la razón por la que fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que provocó la usencia de otras naciones.

En ese sentido, la comunicadora Nadia Andújar expresó que Fernández “dijo lo que talvez nunca se había dicho de manera directa, clara y especifica en esta Cumbre”, porque para eso deben ser los escenarios internacionales, no simplemente para ir con discursos políticos y diplomáticos para no “herir o no levantar sensibilidades entre los Estados”.

Junto a Elías Cornelio en el programa “Politizando”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Andújar comentó que esta Cumbre se celebra para que dentro del diálogo y el marco de respeto de la soberanía de los países que participan se pongan sobre la mesa las realidades.

“Es muy cierto todo lo que estableció y todo lo que dijo el presidente Fernández en su discurso, es preocupante que nosotros como región seamos de los países con un futuro tan triste en los próximos años después de la pandemia”, externó.

Sostuvo que la pandemia puso de manifiesto todas las necesidades y las deudas sociales acumuladas por todas las naciones; pero sobre todo, la gran distribución desigual de las riquezas y de los recursos y la falta de atención a prioridades sociales.

“Tomando en cuenta los discursos parece que la problemática de todos los países es similar, creo que los países de la región deben de alguna manera replantear sus políticas sociales y sus políticas públicas hacia lo interno de los países para trata de mitigar estas deudas acumuladas”, puntualizó.

De igual forma, dijo que se deben aunar esfuerzos multilaterales para que la región pueda salir a flote y que Estados Unidos de alguna manera se sensibilice, debido a que siempre lidera las mesas del dialogo, pero los demás países terminan siendo los más perjudicados.

