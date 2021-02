(VIDEO) Una mujer da una clase de aeróbicos con los militares del golpe de Estado de Myanmar detrás de ella

EL NUEVO DIARIO, BIRMANIA.-Cinco años después, pandemia mediante, las redes sociales han vuelto a ser testigo de un acontecimiento histórico, como ha sido el golpe de Estado del ejército birmano contra la presidenta democráticamente electa Aung San Suu Kyi. Aunque en este caso de forma mucho más prosaica.

La protagonista ha sido una profesora de Educación Física local, que se encontraba haciendo su rutina de aerobic habitual a escasos kilómetros del Parlamento sin percatarse que detrás de ella varios convoys militares se dirigían hacia la sede de la soberanía popular, situada en la capital, Naypidó.

En el vídeo se observa como la protagonista baila al ritmo de una canción que incluye, de forma inesperadamente irónica, sonido de alarmas y armas cargándose.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

