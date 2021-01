(VIDEO) Tildan de vergonzosa situación de conflictos dentro de Colegio de Abogados  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jurista y expresidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), doctor José Pérez Vólquez, tildó de vergonzosa la situación de conflictos que se ha suscitado entre los profesionales dentro la institución que presidió, asegurando que la misma debe reflexionar y dejar a un lado el impasse con la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“Estaban el presidente del Colegio de Abogados y otro equipo de abogados, en contra del presidente de los abogados, y el presidente del Colegio de Abogados en contra de la Suprema Corte de Justicia, osea, el Colegio tiene que reflexionar”, manifestó.

El profesional del derecho emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Mariano Abreu, Edwin Martínez, Edward Ramírez y Eddy Pérez, en el programa “Enfrentados”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:26:36).

Dijo que es algo inconcebible que el mismo día de la audiencia solemne del Poder Judicial, dos bandos de abogados encabezados uno por su presidente y otro de oposición, se estaban enfrentando debajo mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, realizaba la audiencia solemne.

En ese orden, dijo que la junta directiva del Colegio de Abogados tiene que reflexionar, y no seguir ese camino de conflictividad, de enfrentamientos innecesarios, peleándose díscolamente con la Suprema Corte de Justicia.

“Eso de tener un colegio tan contestatario, tan conflictivo y no haciendo nada por los abogados. Aquí hay 35 seccionales que no están operando, que no le envían un peso a ninguna, hay un millón de abogados enfermos que no reciben un peso para ningún tipo de necesidades”, puntualizó.

Cobro de multas en toque de queda

Pérez Vólquez indicó que es un error corregido a tiempo la medida del Gobierno dominicano de revocar el cobro de multas a los ciudadanos que son apresados durante el horario el toque de queda.

“Es una equivocación salvada a tiempo, los abogados nos expresamos ante la procuradora general, ellos hicieron lo correcto, se equivocaron, y supieron como personas sensatas, y con el equipo de hombres y mujeres que hay en la Procuraduría con mucha prudencia, de corregir ese error en el que habían incurrido”, dijo.