(VIDEO) Tácito Perdomo dice no es justo cargar culpa a exconsultor jurídico JCE por suspensión elecciones

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central Electoral (JCE), Tácito Perdomo, se pronunció ante los cuestionamientos de la procuradora general, Miriam Germán, a los que se enfrentó el exconsultor jurídico del órgano electoral, Herminio Ramón Guzmán Caputo, indicando no fue justo cargarle culpa a este de cosas de las cuales no tenía ningún control en ese momento.

“Cargarle culpa a él de cosas en las que no tenía ningún control, no creo que sea justo, no tiene la culpa de ninguna de esas cosas que pasaron en la Junta”, manifestó.

Perdomo emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Enrique Mota, Lilian Mateo y Jenkin Orozco, en el programa El Nuevo Diario en la Noche, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El delegado reformista explicó que el pleno de la JCE debió consultar a Guzmán Caputo, como consultor jurídico que era en ese entonces, pero que no lo hicieron, y según dijo, no estaban acostumbrados a realizarle consultas porque lo hacían poco.

“La Junta se manejó y se ha manejado durante muchos periodos actuando con un patente de corso, los señores magistrados, para hacer todo como le dé la gana”, señaló.

Perdomo dijo que el fallo de Guzmán Caputo fue quedarse callado, y agregó que debió expresarse en ese momento cuando el pleno determinó la suspensión de esas elecciones.

Perdomo expresó que legalmente lo que procedía para la suspensión de los pasados comicios del 2020, era que las autoridades de la JCE remitieran al Tribunal Superior Electoral (TSE) la decisión, pero resaltó que desde el punto de vista práctico y político debieron parar el proceso y no continuarlo, tal cual como lo hicieron, razón por la cual dijo que pudo haber terminado de muy mala manera.

