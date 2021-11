(VIDEO) Surún Hernández pide a funcionarios “dejar de andar buscándosela y ayudar al presidente Abinader”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, dijo lamentar que muchos funcionarios del actual Gobierno actúen en dirección contraria al espíritu y las buenas intenciones que tendría el presidente Luis Abinader y pidió a los servidores públicos “dejar de andar buscándosela” y ayudar al mandatario

“Él está enfrentando la crisis más grande que ha enfrentado gobierno alguno en los últimos 100 años, y lo lógico es que estos funcionarios, en lugar de estar mucho de ellos buscándosela, señores, ayuden al presidente y dejen de generar escándalos por Dios”, expresó.

Surún Hernández emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Holi Matos, en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, sugirió a los funcionarios ayudar al mandatario, porque es la República Dominicana que va a fracasar si fracasa el presidente Abinader, al tiempo en que manifestó estar de acuerdo con el supuesto de que a este Gobierno le han caído las siete plagas de Egipto, como manifestó la pasada semana el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.

Asimismo, expresó pesar porque el presidente Abinader carecería de asesoría jurídica al momento de abordar algunos temas importantes, y porque los funcionarios pierdan de vista que todos los pasos del Gobierno están siendo vigilados por la oposición.

“Todos los pasos del Gobierno son verificados, vigilados por la oposición política, ¿para qué? para poder generar escándalos, para poder generar opinión contraria, para poder generar una percepción de que este Gobierno está plagado de corrupción y de que todos somos exactamente iguales”, manifestó.

Virtualidad en justicia

El jurista también externó que lamenta que los dominicanos vivan en un país donde se habla de virtualidad en el sistema de justicia, cuando los equipos electrónicos del Poder Judicial en Ciudad Nueva están dañados.

“En Ciudad Nueva, para que ustedes tengan una idea, de 302 UPS hay 298 que están dañados, cuando se va la luz en Ciudad Nueva se borra todo”, indicó Surún Hernández.

Aclaró no estar en contra de la virtualidad, sin embargo, determinó que no es posible hablar de un sistema de justicia virtual en un país donde el 70 % de la ciudadanía es análoga y no tiene acceso a la justicia.

“Usted no me puede implementar ningún sistema informático, en primer lugar sin una licitación y en segundo lugar sin una auditoría forense”, agregó.

Dijo que el sistema de servicio virtual en el Poder Judicial ha ralentizado los procesos, no garantiza el acceso directo a la justicia, y tampoco tiene la fiscalización de un organismo internacional que valide la seguridad del sistema.

