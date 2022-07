(VIDEO) Surge otra versión de caso ucraniana que habría ordenado secuestrar y torturar exnovio dominicano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras el apresamiento de Natalya Kasianova, ucraniana acusada de haber mandado a secuestrar y a torturar a su exnovio, la tarde de este martes llegó una denuncia de que la historia no la están contando como es, debido a que presuntamente están alegando que uno de los involucrados en el caso está prófugo cuando este está en manos de la Policía Nacional, solo que “no lo sabe”.

Una persona que asegura conocer a Michael Castillo, quien presuntamente era novio de Kasianova, denunció que este tiene toda la verdad sobre el caso y aseguró que la persona que supuestamente está prófuga se encuentra detenido en la cárcel de Najayo-Hombre o en Haina.

La denunciante, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalia, dijo que la ucraniana acusó a Castillo de violencia de género, logrando que a este le dictaran tres meses de prisión preventiva, la cual la cumple en la cárcel de La Vega, para luego supuestamente involucrarse con un amigo de él, a quien le habría hecho algo similar, por lo que pide que Castillo sea llevado a la audiencia que se conozca contra Kasianova.

Al enviar varias fotografías a este medio, la persona señaló “ningunos 200 mil pesos, no saben de nada, están hablando cosas que no saben. El que está prófugo se llama Luis Alberto Pineda Medrano y no está prófugo, está preso en Haina, no sé si está con otro nombre o qué. Ella le hizo un lío, él tenía arresto domiciliario y lo mandaron para Najayo, infórmenle a la Policía que él está en Haina o en Najayo”.

Aunque reconoció que un hombre que se observa amarrado en un video que envió es un exnovio de la ucraniana, reiteró que “están contando la historia como no es”.

De acuerdo a la denuncia, Kasianova se habría inventado que Castillo la agredió físicamente y le pegó una plancha para sacarlo de “circulación” y poder “involucrarse” con Pineda Medrano, a quien presuntamente le hizo algo similar.