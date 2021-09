(VIDEO) Sugiere quitar ayudas del Estado a ciudadanos que no quieran inocularse contra Covid-19

Comparte esta noticia

Por Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, doctor Rafael Vásquez García, sugirió que el Gobierno debería retener las ayudas sociales que son facilitadas a personas de escasos recursos que se han negado a recibir las diferentes dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“Por el simple hecho que no esté contemplado en la Constitución la obligatoriedad de la vacuna, usted no tiene derecho a matarse así mismo ni a los demás, el Estado puede tomar acciones, una persona que recibe una ayuda del Gobierno y no quiere vacunarse, entonces se le restringe todo eso, para lograr que de una forma directa o indirecta tenga que irse a vacunar”, detalló.

Vásquez emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:05).

Asimismo, dijo que de igual forma deben ser inducidos a la vacunación los empleados públicos y privados, de manera que el Gobierno acuerde con las empresas a través del Ministerio de Trabajo e instituciones, para que el personal esté inoculado contra la Covid-19 para acceder a las oficinas.

“Si usted no se ha vacunado no debería ir a un parque público, usted no puede montarse en el tren, tampoco en el teleférico, si usted es empleado público o privado y no se ha vacunado no debería asistir a su lugar de trabajo”, expresó.

También señaló que no deben haber maestros impartiendo docencia sin estar vacunados contra la Covid-19, además dijo que los niños en edad escolar sin inocularse y que sobrepasen los 12 años de edad, debe ser obligatoria su vacunación para evitar rebrotes.

