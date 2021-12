(VIDEO) Sugiere a dominicanos procurar seguridad en Navidad; atracadores estarán en sesión permanente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz sugirió este jueves a la ciudadanía dominicana procurar su propia seguridad y no solo esperar que las autoridades los resguarden porque el país estaría viviendo un momento difícil en cuanto a delincuencia, indicando que en estos tiempos de festividades los atracadores suelen estar en sesión permanente.

“Yo entiendo que primero debemos cuidarnos nosotros, tratar de garantizar nuestra seguridad, y no es que usted va a tomar acciones en contra de cualquier delincuente, es ser precavido, trate de no andar con mucho dinero, ya a partir del lunes empiezan a dar el sueldo 13”, expresó.

El comunicador se expresó así al referirse al “Operativo Navidad Segura 2021” que estaría siendo lanzado hoy por la Policía Nacional en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, para preservar a los ciudadanos durante las festividades.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Rubén Franco, Aneuris Mercedes y Alezaimy Veras, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, indicó que a pesar de que la Policía Nacional ejecutará un plan en el que desplegará miles de agentes en el territorio nacional para tratar de garantizar una Navidad segura, no se puede pretender que los ciudadanos no puedan ser víctimas de un asalto.

Por su parte, el abogado Aneuris Mercedes también se refirió al tema y coincidió con Muñoz al decir que la seguridad es algo personal y las personas no pueden solo andar por la calle esperando que la Policía las proteja.

“La seguridad es personal, si usted no se cuida, anda en la calle buscando problemas y a altas horas de la noche donde no tiene que estar, sepa que si es objeto de un atraco o agresiones no le eche culpa a la institución del orden”, manifestó.

