(VIDEO) Sostienen aseguradoras son culpables de que ciudadanos resuelvan fuera de la ley daños en accidentes de tránsito 

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y experto en seguros Félix Correa sostuvo que las aseguradoras son en parte responsables de que los ciudadanos resuelvan fuera de la ley los daños causados por accidentes viales, tras denunciar que muchas veces estas no prestan atención a las denuncias .

“Yo no estoy exagerando, lo que está sucediendo en las calles cuando uno choca a otro es que se le está pidiendo dinero y no quieren ir a reportar, esto es porque las aseguradoras no quieren responder esos reclamos”, declaró.

Correa realizó estas declaraciones junto a Yudelka Ramos, en el programa “60 Minutos de Seguros”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El especialista en el tema pidió a la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, reunirse con las compañías aseguradoras para que estas trabajen en beneficio de sus afiliados, tras considerar que el seguro no es solo para presentarlo ante las autoridades sino también para que cubra los daños causados ocasionados en las vías.

“Señora Josefa Castillo, superintendente, álcese con la gloria, a través de una resolución aumente los daños DPA, reúnase con las aseguradoras, porque el sector asegurador tiene que hacer algo por la vagabundería que está pasando en las calles con los choques, no podemos estar de espalda a eso”, indicó.

Asimismo, mencionó que es necesario aumentar el costo del seguro de ley, para de esta manera poder garantizar a los ciudadanos que los perjuicios provocados a sus vehículos van a estar totalmente cubiertos por las entidades de seguros.

“Hay que aumentar el seguro de ley, vamos a aumentarlo, que quien transite en las calles pueda pagar un seguro de ley o si no, que no transite, pero no podemos seguir con el relajito de que a mí me desbarataron mi carro y que usted señora aseguradora me ofrezca 14,000 pesos, no podemos seguir con ese relajo”, sostuvo.

De igual forma, solicitó el fortalecimiento de los tribunales de tránsito para que estos puedan resolver a corto plazo las denuncias realizadas por los ciudadanos, asegurando que esto permitiría aumentar la confianza y credibilidad por parte de las personas.

“Los tribunales de tránsito tienen que ser especiales, donde se conozcan los casos en dos meses y tres meses, eso es lo más fácil determinar una culpabilidad”, explicó.

