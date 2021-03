(VIDEO) Solicitan ayuda al Gobierno para reconstruir casa y evitar que familia sea aplastada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El odontólogo Pedro Rivera quien presenta la condición de cuadriplejía y parte de su casa fue arrastrada por la lluvia el pasado año, pidió hoy martes a las autoridades dominicanas que le ayuden a evitar que una familia que vive debajo de su domicilio, sea aplastada por su casa que se encuentra a punto de derrumbarse.

“Yo le he pedido a las autoridades locales que me ayuden a evitar que parte de la estructura que queda aún en pie, se le pueda derrumbar a una familia que vive debajo de mi casa, ellos tienen niños pequeños, los cuales pueden ser aplastados por esta estructura” solicitó.

Rivera emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:06:36).

Rivera, quien reside en el kilómetro 14 de la autopista Duarte en sector La Ciénaga, indicó que en mayo del año pasado, una pared perimetral de su casa fue derrumbada por la lluvia, arrastrando parte de su vivienda, y al mismo tiempo aplastando la de una vecina que aún le reclama el pago de los daños causados.

Señaló que tiene 20 años sin trabajar debido a su condición de inmovilidad, donde sus extremidades superiores no funcionan y no puede ejercer su profesión.

Declaró que ha estado solicitado ayuda desde el pasado Gobierno, además de las autoridades locales, y también a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, pero no ha recibido más que la visita de una comisión del Ministerio de Obras Públicas.

“Obras Públicas me visitó a principios de noviembre y me dijeron que no había materiales, los llamé hace un mes y me dijeron que seguían con la misma condición, que no hay materiales para poder ayudarme”, manifestó.

Asimismo, indicó que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) se mostró interesado por un reportaje que se hizo en este periódico, “pero solamente han sido palabras, no han sido acciones”.

Rivera dijo conocer que la Ley 05-13 establece que el 5% de los empleos públicos deben ser otorgado a personas con condiciones especiales, además de resaltar que el Gobierno debe garantizar viviendas seguras para las personas con discapacidad.

“Yo realmente porque no trabajo, y aun con esa ley me han puesto a mendigar, y a pedirle al Gobierno que por favor me ayude a evitar que una familia que vive por debajo de mis paredes quede aplastada”, expresó.

Actualmente Rivera vive en su casa con dos hijas adultas, tres nietas pequeñas y su pareja, quien es la única que lleva ingresos a la vivienda gracias a un pequeño puesto de desayunos que tienen en la prolongación 27 de Febrero.

Asimismo, dijo que en estos momentos no cuenta con ningún tipo de ayuda del Gobierno, y la última que recibió junto a 70 personas con discapacidad, fue el programa “Quédate en Casa”, e indicó que hace dos meses todos fueron excluidos del plan.

“No se trata simplemente de reconstruir los daños de mi casa, es tratar de evitar que muera una familia más pobre que yo quizás, y que viven debajo de mi propiedad, eso es lo que me preocupa”, agregó.