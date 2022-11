(VIDEO) Sepultan joven de Jima Abajo muerto en SDO en circunstancias no esclarecidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio de llanto tristeza y dolor fue sepultado el cuerpo del joven Reny Hilario de 22 años de edad, quien murió en circunstancia aún no esclarecida en un sector de santo Domingo Oeste.

De acuerdo a Rene Hilario padre del fallecido dijo que se enteraron de la desaparición de su hijo cuando los demás familiares que residen en Santo Domingo Oeste lo llamaron para informarle que Reny no aparecía.

Reveló que el cuerpo de su hijo no presenta golpes, pero que cuando fueron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y que supuestamente entre sus pertenencias habían encontrado una bolsita; aunque aclara que su hijo no usaba vicios, haciendo alusión que no consumía drogas.

Explica que la versión que le dieron es que su hijo estaba tomando en una cafetería por los predios de su casa y que luego fue llevado a una clínica convulsionando.

Dice que la policía nacional le hizo entrega de las pertenencias de su hijo, donde estaban todas sus pertenencias, pero su celular no aparece.

Dice que su relación de padre a hijo era muy bien y que su hijo se dedicaba a decoración de eventos y modelaje y que estaba cursando curso de inglés.

Sin embargo, un informe del Voluntariado GLBT Dominicano indica que Renny Hilario, estuvo desaparecido desde el pasado 15 de noviembre del año en curso y apareció sin vida en Herrera con signos de violación sexual y sobredosis de una sustancia desconocida.

El informe indica que Hilario salió con dos jóvenes de sexo masculino los cuales están detenidos en el destacamento de la Policía Nacional del sector de La Caoba del municipio de Santo Domingo Oeste para fines de investigación.

El joven de apenas 22 años de edad residía en Santo Domingo Oeste, pero era oriundo del municipio de Jima Abajo La Vega.

