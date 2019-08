(VIDEO) Seguridad de senador Julio César Valentín golpea a un hombre operado durante actividad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un hombre denunció a través de un video que fue agredido por miembros de la seguridad que acompaña al senador peledeísta de la provincia de Santiago, Julio César Valentín, luego de que éste le se acercara a decirle que él no ganaría la precandidatura por esa provincia, sino que lo haría el actual Alcalde Abel Martínez, el hombre indicó que posee una condición de salud lo cual no les importó a sus atacantes.

En un video que circula en las redes sociales se ve un altercado entre varias personas dentro de las que se encuentra el senador Julio César Valentín quien está en compañía de su seguridad, los cuales inician un forcejo y golpean a un hombre no identificado.

“Yo soy peledeísta e iba para mi casa y veo la actividad del PLD, yo también soy peledeísta, y veo a Julio César Valentín y le digo, Valentín es Abel Martínez que va a ganar entonces el seguridad de él me dio con la pistola por detrás cuando iba camino a mi casa”, dice el hombre, que asegura fue agredido.

Asimismo indica que padece de una condición de salud por la cual tuvo que ser operado en su abdomen lo que le mencionó a sus atacantes para que no lo maltrataran, pero según el agredido, esto no les importó y continuaron con los golpes.

“Yo soy un hombre operado, y les dije no me den no me den por la barriga porque me pueden lastimar, y a ellos no les importó nada de eso. Después Valentín se estaba limpiando como pilato cuando me vio la cara”, aseveró el hombre.

Anuncios

Relacionado